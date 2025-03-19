接軌新自住稅率！花蓮推自用住宅遷徙申辦優化　提升服務效率

▲▼櫃台人員隨時掌握最新資訊，向民眾解說自用住宅稅率減免注意事項。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為因應今年5月份即將實施的房屋稅新制，花蓮戶政針對自用住宅遷徙申辦流程進行優化，讓民眾能更快速、安心辦理遷徙事宜。新的稅制規定自住房屋需符合「本人、配偶及未成年子女」的限額，且全國最多只能擁有三戶。除此之外，為獲得自住稅率減免，還需滿足「本人、配偶或直系親屬」在該房屋所在地設有戶籍的新條件，未設戶籍將被視為非自住用房屋。

花蓮縣政府民政處明良臻處長表示，為了讓民眾準確理解新制帶來的影響，該所櫃台服務人員隨時掌握最新資訊，並詳細解說自用住宅的稅率減免注意事項。同時，透過官方網站、社交媒體、傳單…等多元管道，進一步提高民眾對自用住宅遷徙的認識與重視。

為減少上班族等待時間，花蓮戶政也推出線上預約申辦服務，能夠讓每位民眾都能輕鬆、快速地完成戶籍遷徙登記，確保權益不受影響。

申辦自用住宅遷徙時，以下文件為必備資料：

1. 國民身分證、印章

2. 房屋證明文件，含本人、配偶、直系血親、直系姻親所擁有的房屋資料：

- 建物所有權狀

- 最近一期房屋稅單

- 最近6個月內的水電費收據

3. 特別叮嚀：

- 若委託他人辦理，需檢附受委託者的身分證、印章。

- 父母單獨為未成年子女申辦時，需附上另一方的同意書。

花蓮戶政期盼透過此次優化措施，讓更多民眾能順利自用住宅遷徙，並確保他們的權益。詳細資訊可至花蓮戶政官方網站查詢，或蒞臨戶政事務所櫃台諮詢。

