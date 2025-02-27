防災交流！德國前市長率團拜會花蓮縣府　讚嘆災害應變效率

▲▼德國前瑪則海姆市長率凱爾公共行政學院學生團訪問花蓮，拜會縣長徐榛蔚。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為深化國際交流與合作，德國前瑪則海姆市長埃爾瑪·布勞恩（Elmar Braun） 連續兩年率凱爾公共行政學院學生團訪問花蓮，26日特別拜會花蓮縣長徐榛蔚，雙方就0403地震的防災機制及青年交流等議題進行深入討論，埃爾瑪市長肯定花蓮縣政府的完善救災流程及高效應對能力，並表示其經驗值得國際借鑒。

花蓮縣長徐榛蔚特別關心德國青年考察團在花蓮的考察心得，詢問學生們對於花蓮的觀察與學習收穫，並分享花蓮在新創發展、大學合作及防災應變上的成果，希望透過實地交流，期待促進兩地在學術合作、青年發展及公共治理等方面的互動，共同探索應對災害與環境挑戰的解方。

前瑪則海姆市長埃爾瑪表示，0403地震發生時，雖然身在德國，心卻時時掛念著花蓮，並對徐縣長在災害應對中的領導力深感敬佩，花蓮縣政府在災害應變方面的高效率執行力，即便在歐洲也少見如此完善的地方政府應變機制。水災是德國主要會面臨的災害，相信透過花蓮累積的防災經驗，能學習到更有效的應對策略，以強化防災韌性。

▲前瑪則海姆市長對花蓮縣政府在災害應變方面的高效率執行力表示讚賞。

對此，徐榛蔚謙虛回應，花蓮的災後復建有賴於縣府團隊與民間組織的緊密合作，以及長年累積的防災經驗，包括第一時間召開說明會、確認補償標準、安置災民、提供短期住宿補助與媒合安置資源等。德方也表達希望邀請花蓮縣政府前往德國，分享防災治理經驗。

▲徐榛蔚致贈透光石畫燈及在地物產琴酒三部曲。

會中，雙方針對未來合作計畫進行深入討論，包括研擬增加設籍花蓮縣的大學生至德國留學的名額，以促進兩地青年互動，徐榛蔚更進一步爭取花蓮高中生赴德國交流及藝術家互訪計畫的可行性，並邀請訪團參與7月18日至20日舉行的花蓮縣原住民族聯合豐年節，體驗花蓮深厚的文化底蘊。

訪談中徐榛蔚致贈透光石畫燈、花蓮在地物產琴酒三部曲，期盼藉由此次會晤，共同推動更完善的國際交流計畫。

