紫斑蝶遷徙每分鐘278隻！國道讓路「林內段封閉外車道4.5小時」

▲國道林內路段今啟動讓道紫斑蝶措施。（圖／高公局提供）

記者李姿慧／台北報導

每年春季為紫斑蝶遷徙時期，由於今(12日)天紫斑蝶飛越國道已超過每分鐘278隻，高公局啟動今年度第1次國道讓蝶道措施，今天上午8時50分到下午13時30分封閉國道3號北上253k至251k林內路段外側車道，高公局也呼籲用路人通過時，如遇紫斑蝶通過，保持正常車速行駛，不可驟然停車或減速觀賞，維護行車安全。

高公局中區養護工程分局表示，台灣西部紫斑蝶春季往北遷徙路線，每年在雲林縣林內鄉觸口地區穿越國道3號林內段。自96年起至今，持續進行保護紫斑蝶飛越國道的措施，今年2月21日即完成該路段紫斑蝶防護網設置，共計1100公尺，並採國道讓蝶道方式。

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中區養護工程分局指出，在紫斑蝶飛越國道時，當蝶量達每分鐘250隻次以上，即配合封閉外側車道，以降低車流對紫斑蝶遷徙造成之傷害，因此致死率已由96年百分之3，大幅降低至113年千分之1.82，為台灣美麗的蝴蝶生態盡一份心力。



高公局表示，由於今日紫斑蝶飛越國道目前已超過門檻，並已啟動今年度第1次國道讓蝶道交通維護作業，提醒用路人通過此路段時，如遇紫斑蝶通過，請保持正常車速行駛，千萬不可驟然停車或減速觀賞。