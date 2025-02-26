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花蓮市北興路道路優化！3／3～12施工　單線雙向通行

▲花蓮市區北興路優化道路施工路段示意圖。（圖／花蓮縣政府提供）

花蓮市區北興路優化道路施工路段示意圖。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣府逐年透過內政部「111-116年生活圈交通系統建設計畫(市區道路)」及「提升道路品質計畫（內政部）2.0」爭取補助經費，113年度再獲內政部核定共計5,601萬9,000元辦理7條縣轄內市區道路之改善計畫，其中北興路就位於花蓮市境內，規劃於今年3月3日至3月12日施工，優化北興路道路路面及相關附屬設施，給鄉親便利安全的行車體驗。

縣府建設處表示，本次辦理的「花蓮市北興路道路改善（府前路-原民文化館路口）」及「花蓮市北興路道路改善（原民文化館路口-華東路）」，為向內政部爭取並獲核定之提升道路品質計畫2.0之一。「花蓮市北興路道路改善（府前路-原民文化館路口）」金額為956萬元及「花蓮市北興路道路改善（原民文化館路口-華東路）」金額為986萬元，將規劃路段，北興路（府前路-華東路），總長1.4公里，除辦理道路全路幅路面刨鋪作業外，也協調管線單位辦理既有孔蓋下地，並改善沿路交通設施、標線等設施，在保障用路人行的安全之外，也能提升地方觀光品質，增加觀光潛力，強化地方產業發展。

建設處指出，目前「花蓮市北興路道路改善（府前路-原民文化館路口）」及「花蓮市北興路道路改善（原民文化館路口-華東路）」，預計3月3日至3月12日施做，對於工程施工期間造成用路人的不方便，也請大家諒解，工程完工後，道路將以嶄新風貌出現並提供更優化的行車體驗。

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