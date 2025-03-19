家寧切割！老粉秒懂「Andy不會上新片」　曝關鍵原因：會對他不利

▲兩人在去年已分手。（圖／翻攝自IG／crowd520）



網搜小組／劉維榛報導

眾量級Andy指控，經營10年的頻道被奪走，金源也被狠斷，但他卻從未對家寧口出惡言。昨（18日）家寧首度透過律師發正式聲明，提及自己也是領5萬5、未參與營運，不知道營運狀況，向各界打悲情牌。上次Andy只花了6小時就製作第二部影片回擊，有網友直言，「猜Andy老師不會有新片了...會狠不下心！」

Andy第二部影片只花了6小時就回擊張媽媽，而家寧則是再沉默6天後，首度發出律師聲明，急著與媽媽曾淑惠和群海做切割，律師林智群也直白翻譯聲明的潛台詞，「壞事都是張媽媽、群海做的，我也是領月薪的，我什麼都不知道！我也曾經要求提供財務資料，媽媽很壞都不給，我現在也考慮要告群海娛樂公司。我現在要拍片、開公司，請大家多多支持。」

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由於家寧自曝，自群海公司成立以來，她與Andy老師皆僅按月領取相同薪資及獎金，也強調不知實際收益狀況，非常贊同相關收益應公平分配。

看著家寧大打悲情牌的舉動，有網友在Threads坦言，猜Andy老師不會有新影片了，因為他可能會狠不下心。

底下網友熱議，「Andy比較針對她媽，對她一直都輕輕帶過」、「我猜Andy老師對+0始終狠不下心來，所以+0這時候發表這聲明，等於是選擇把她自己跟她的家人切割來」、「Andy一定要挺住」、「別再心軟了，家寧就是過客」、「不准心軟欸」、「Andy到底為什麼這麼愛她」。

有粉絲關鍵分析，「家寧的聲明重點是想塑造自己是受害者，不是在回應Andy，所以我反而希望Andy不要發影片，因為這樣就會從商戰變成八卦娛樂的爭吵，反而對Andy不利。因為一直以來Andy都是針對公司法、會計、商標維權就事論事，若他回應家寧的聲明，就會變成對人不對事了」、「既然已經有律師介入，Andy老師或許像蔡阿嘎一樣，只要更新官司進度或結果就好」、「根本不需要回應！之前所有衝突場合，Andy不也說了，家寧在場但一聲不吭，所以整件事的處理根本沒有家寧的存在，她現在冒出來就是在裝可憐裝受害者而已...很多餘，Andy只需要對家寧媽跟他們那個公司就好了」。