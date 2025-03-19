接家寧案挨轟！他喊「法律事務所根本沒錯」曝現實面：幹嘛不接？

▲家寧找的是理鴻法律事務所。（圖／翻攝自IG／chianing_baby）

記者曾筠淇／綜合報導

理鴻法律事務所昨（18）日代張家寧發布聲明，強調和Andy老師都是按月領取相同薪資和獎金，完全不知道實際收益情況。只是聲明一出，就有大批網友嘲諷律師事務所，甚至在Google評論刷1星。對此，網紅推手圤智雨直言，律師事務所根本就沒有錯，在他看來，沒有什麼案子是不能接的。

目前網路上的風向，大多倒向Andy，因此許多網友得知家寧找的是理鴻法律事務所之後，便開酸「哇！開眼界了，這種案件貴公司也敢接？厲害厲害，看來貴公司滿缺業績的」、「這種錢你都賺」、「別人不敢理鴻敢，希望這世上的人都能善良，不要為了眼前的利益被蒙蔽了雙眼」。

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對此，圤智雨在臉書粉專「圤智雨 雨的十二時辰」上發文表示，其實理鴻法律事務所根本沒有錯，雖然很多人說理鴻法律事務所接家寧的案子很「燒陰德」，但大家知道有多少律師事務所都在做違背良心的事情嗎？事實上就是，有錢就是老大，如果客戶能出錢，為什麼不接？

接著，圤智雨也提到，律師很賺錢這件事，有時是戲劇所營造出來的，很多事務所根本沒這麼賺，所以有律師事務所願意接家寧的案子，根本不用意外，律師也要生存、繳房租。他也強調，現在不應該是針對律師事務所，而是要關注家寧一家人。