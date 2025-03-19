「3.8億年化石」被扔進垃圾場！　美教授怒告大學：畢生心血沒了

▲威廉帕特森大學被自家教授告上法院（圖／翻攝Google Maps）



記者吳美依／綜合報導

美國環境科學教授、古生物學家貝克（Martin Becker），把自己任職的大學告上法院，他指控校方疏忽與瀆職，未能妥善運送一批3.8億年歷史的化石，導致包裹落入垃圾掩埋場，也毀了自己的畢生研究心血。

NBC等外媒報導，2024年6月18日，貝克把200件古生代泥盆紀的海洋生物化石，仔細分裝在19個箱子裡，交給紐澤西州威廉帕特森大學（William Paterson University）的收發室，預計送至佛州另一名學者手上，以利進行合作研究。

收發室負責人布恩（Raymond Boone）宣稱，聯合包裹服務（UPS）當天就把包裹收走了，在貝克反應未收到物流追蹤方式、包裹長期滯留物流中心之後，也多次保證他正在解決問題。

貝克9月20日終於被布恩告知，化石可能已被UPS詐欺部門扣留。10天後，他直接聯繫UPS才知道，包裹之所以被攔截，是因為大學沒有支付未結清款項，帳戶甚至已經被取消。隨著問題遲遲未獲解決，化石「最終被丟在被丟在田納西州納什維爾（Nashville）附近一座垃圾掩埋場」。

William Paterson University lost professor's 380M-year-old fossils: lawsuit - New York Post - ... a Nashville landfill, ruining more than 18 years of work. Martin Becker, a professor of environment science and a paleontologist at William ... - https://t.co/GE1R841LhG — The Postdoctoral (@thepostdoctoral) March 18, 2025

在上周提交給巴賽克郡（Passaic County）高等法庭的訴訟文件，貝克的化石蒐藏是紐澤西州「最獨特、最全面的海洋化石蒐藏」，既是他「人生與職涯不可或缺的一部分」，也是他在威廉皮特森大學、古生物學與地質學領域「良好聲譽的關鍵因素。」

貝克指控，大學與布恩都犯下疏忽與瀆職，不僅沒有盡義務保管化石，也沒有順利支付UPS運送包裹，這些失誤導讓他在紐澤西州高山地區（High Mountain）耗費的無數個小時付諸流水，也導致他畢生的研究成果被扔進垃圾堆。

目前，貝克正在尋求為他丟失的收藏品，以及整起事件對自己帶來的精神痛苦尋求賠償。而布恩及大學都尚未回應媒體置評要求。

