「3.8億年化石」被扔進垃圾場！　美教授怒告大學：畢生心血沒了

記者吳美依/綜合報導

美國環境科學教授、古生物學家貝克(Martin Becker),把自己任職的大學告上法院,他指控校方疏忽與瀆職,未能妥善運送一批3.8億年歷史的化石,導致包裹落入垃圾掩埋場,也毀了自己的畢生研究心血。

NBC等外媒報導,2024年6月18日,貝克把200件古生代泥盆紀的海洋生物化石,仔細分裝在19個箱子裡,交給紐澤西州威廉帕特森大學(William Paterson University)的收發室,預計送至佛州另一名學者手上,以利進行合作研究。

收發室負責人布恩(Raymond Boone)宣稱,聯合包裹服務(UPS)當天就把包裹收走了,在貝克反應未收到物流追蹤方式、包裹長期滯留物流中心之後,也多次保證他正在解決問題。

貝克9月20日終於被布恩告知,化石可能已被UPS詐欺部門扣留。10天後,他直接聯繫UPS才知道,包裹之所以被攔截,是因為大學沒有支付未結清款項,帳戶甚至已經被取消。隨著問題遲遲未獲解決,化石「最終被丟在被丟在田納西州納什維爾(Nashville)附近一座垃圾掩埋場」。

