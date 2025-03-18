暴打拉K女員工+賣仿冒LV、香奈兒　「直播界男神」羈押禁見

記者唐詠絮／彰化報導

有「直播界男神」稱號的胡凱彬，曾在疫情期間送3萬個口罩、也曾為家扶兒賣燈籠送物資，營造公益形象，去年底帶員工暴打拉K女員工，警方組成專案小組攻堅，搜出多支刀械、假槍、棍棒，及販售仿冒LV、香奈兒等名牌飾品，將胡等17人帶回，依涉刑法詐欺、殺人未遂、傷害、商標法及組織犯罪條例等罪嫌移送，胡凱彬遭羈押禁見。

▲彰化直播主胡凱彬私刑正義，帶員工暴打拉K女員工。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

▲警方攻堅在直播主胡凱彬處搜出假槍。（圖／警方提供）

去年10月間，胡凱彬團隊一名妙齡長髮女員工疑在宿舍內吸毒拉K，還拉著另一名員工小弟一起吸，胡一聽火大，帶了5、6名員工抄球棒前往宿舍打人，長髮女被打到全身多處瘀青，影片在各大網路社群瘋傳，胡也提出對方「索賠300萬元買斷影片」對話，案發後女子前往警局提告殺人未遂及傷害罪，如今全案已進入司法偵辦。

▲彰化直播主胡凱彬私刑正義，帶員工暴打拉K女員工。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

員林警分局長吳詠傑表示，2024年12月接獲民眾報案，有直播主率眾私刑圍毆離職員工，即成立專案小組偵辦蒐證，發現以胡姓直播主為首之直播團隊旗下有多名成員，經常藉勢藉端、聚眾鬧事。

▲彰化直播主胡凱彬涉嫌販售仿冒名牌。（圖／警方提供）

另該直播團隊疑涉販賣知名品牌仿冒品，於直播中用話術讓民眾陷於錯誤，騙消費者下標購買，藉此謀取暴利，會同刑事警察局智慧財產權偵二隊、員林稽徵所前往查緝，將胡姓直播主等17人查緝到案，並查扣球棒、刀械、玩具槍等物，瓦解該不法組織，案經警詢後將依涉嫌刑法詐欺、殺人未遂、傷害、商標法及組織犯罪條例等移請彰化地方檢察署偵辦。

▲彰化直播主胡凱彬涉嫌販售假香奈兒。（圖／警方提供）