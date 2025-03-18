十年公益路！挹注慈善、棒球、青創不間斷　魏家4兄弟惠及百萬人

記者唐詠絮／彰化報導

頂新魏氏四兄弟秉持「成人之美」理念，2015年1月成立頂新和德基金，捐助灃食公益飲食文化教育基金會、好食好事基金會及頂新和德文教基金會，投入飲食文化教育、青年人才培育、飲食研究發展及社會公益關懷四大領域。十年來，這些基金會已在慈善、棒球、飲食教育及青年創業等領域惠及數百萬人，並為台灣女子棒球發展作出具體貢獻。

▲頂新和德文教基金會捐助人代表魏應充。（圖／頂新和德文教基金會提供）

頂新和德基金捐助人代表魏應充回顧表示，十年前與兄弟們決議成立基金時，歷經200餘次會議，廣邀專家共同研擬方向，最終確立以四大核心領域為基石，將善與愛的影響力從家鄉彰化縣永靖鄉推展至全台。

▲頂新和德文教基金會「接棒未來」。（圖／頂新和德文教基金會提供）

一開始，頂新和德基金透過1997年成立的頂新和德文教基金會，開展「慈善公益」、「接棒未來」、「人文創生」及「社區深耕」四大計畫，並於2016年捐助成立「灃食公益飲食文化教育基金會」，推動飲食文化教育；2017年進一步成立「好食好事基金會」，支持食農新創產業，期盼藉由各領域希望工程，為社會帶來改變。

灃食公益飲食文化教育基金會自2016年起透過「營養5餐」計畫，推動校園食育，至今已影響24,872名學生，並舉辦161場飲食講座，讓孩童從小建立正確飲食習慣。為擴展食育影響力，基金會開發飲食桌遊，製作線上課程與Podcast吸引337萬人次點閱，推動全民飲食素養提升。

▲頂新和德文教基金會「食公益計畫」。（圖／頂新和德文教基金會提供）

2017年成立的好食好事基金會，成為台灣少數專注於食農新創與永續發展的加速器，至今已成功扶植65家新創企業，將團隊總資本額由9億元提升至18億元，成長率達101%。值得關注的是，基金會近年將加速器經驗導入農業縣市，協助青農返鄉創業，迄今已協助20個食農青創團隊，讓家鄉成為夢想起點。

為打造棒球經濟生態圈，魏應充不僅促成味全龍職業棒球隊復出，更透過頂新和德文教基金會的「接棒未來」公益計畫，持續支持基層棒球及女子棒球。如今，由基金會贊助的接棒未來女子棒球隊，已勇奪六屆全國女子棒球錦標賽冠軍，隊員多次入選中華代表隊，成為台灣女子棒球的驕傲。

魏應充近日以書法寫下「信己無私，信人有愛」，勉勵基金會同仁在公益路上堅守初心，能篤信己心無私，則無所畏懼；篤信眾生有愛，則共生共榮。他強調：「善與愛的力量，如種子般需要悉心灌溉，才能在這片土地上開花結果，為台灣帶來更美好的未來。」

▲魏應充寫下「信己無私，信人有愛」勉勵基金會同仁。（圖／頂新和德文教基金會提供）