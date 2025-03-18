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5歲童亂跑「跌進鵝肉店滾燙湯鍋」終身失能　女照顧不周賠252萬

▲彰化女子帶男童到鵝肉店借廁所，卻未制止男童在店內奔跑，導致他跌落滾燙湯鍋內受重傷。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲彰化女子帶男童到鵝肉店借廁所，卻未制止男童在店內奔跑，導致他跌落滾燙湯鍋內受重傷。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化張姓女子照顧5歲男童，帶他到一家鵝肉店借用廁所，不料男童在店內隨意奔跑，跌進員工區走道上滾燙的大湯鍋裡，緊急送醫後，診斷男童全身23.5%燙傷，排汗功能永久損傷。案發後，張女因疏於注意，讓男童在危險區域奔跑被依重傷害罪判刑3月徒刑定讞。民事求償日前出爐，張女應賠償男童212萬5,005元，以及其父母各20萬元。

判決指出，事發在2021年1月1日，男童家長有事，將兒子交由友人暫時照顧，由於男童無法使用舊式蹲式馬桶上大號，曾當過男童保母的張女，自願帶男童到鵝肉店借用廁所。沒想到，男童上完廁所後在店內奔跑，不小心被絆後，倒跌坐在滾燙的湯鍋中，導致全身23.5%、2到3度燙傷。張女被依過失致重傷害罪判刑3月徒刑定讞。

男童及父母主張，被告張女在事發當時，雖然並非男童的正式保母，但在事發當日，被告主動帶領男童前往鵝肉店如廁，並在過程中未盡到應有的監督與保護責任，導致意外發生。認為被告應對其受傷負有完全的責任，並請求高額的醫療費用、精神慰撫金以及父母因照顧孩子所損失的收入賠償共450餘萬元。

法官審理，雖然被告在事發當時並非男童的正式保母，但她主動帶領男童前往鵝肉店如廁，並且在明知鵝肉店廚房區域存在危險的情況下，未有效地監督和保護，因此未能盡到一個成年人應有的注意義務。認定張女應負主要賠償責任，同時也考量到男童的年齡、傷勢的嚴重程度，以及其父母所承受的精神壓力和經濟損失，最終判決被告張應賠償男童212萬5,005元，以及其父母各20萬元。

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