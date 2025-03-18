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彰化女占騎樓堆雜物「垃圾瀑布當床睡」恐怖畫面曝　鄰居崩潰

記者唐詠絮／彰化報導

奇葩！彰化縣伸港鄉近日發生一起令人匪夷所思的「垃圾屋」事件，一名60多歲的中年女子長期佔用他人透天厝的騎樓，將撿拾回來的回收物與垃圾全部堆置在該處，她人就直接睡在「垃圾山」上，垃圾發出的臭味附近居民受不了，引發強烈不滿，議員賴清美得知後前往關心，女子卻不滿反嗆「全家都死光光了」。

▲彰化伸港鄉有名中年女子霸佔騎樓蓋垃圾山。（圖／議員賴清美提供）

▲彰化伸港鄉有名中年女子霸佔騎樓蓋垃圾山。（圖／議員賴清美提供，以下同）

賴清美接獲陳情後，與新港村長蔡復成一同前往現場查看，發現婦人直接坐在垃圾堆中，甚至寫下字條警告「若移動物品就是小偷」。賴清美詢問婦人生活狀況，婦人表示自己靠撿拾別人不要的食物維生，若沒有錢，就會外出撿回收物賺取微薄收入。

▲彰化伸港鄉有名中年女子霸佔騎樓蓋垃圾山。（圖／議員賴清美提供）

▲中年女子在垃圾上標註偷拿垃圾的是豬。（圖／議員賴清美提供）

賴清美進一步指出，這名婦人已是「垃圾屋」的累犯。最早她在自己的什股村住家堆滿垃圾，最後由村長請人清理；後來她又搬到海尾村，再次在他人空地堆出「垃圾山」，引發鄰居抗議，當時環保局已前往稽查，最後由村長動員志工清理。
今年春節過後，婦人從郊區轉移到市區，相中一戶無人居住的透天厝，屋主長期住在台北，她便霸佔騎樓，將撿來的回收物與垃圾從地板堆到天花板，甚至溢出到道路上，直接睡在垃圾堆中。

▲彰化伸港鄉有名中年女子霸佔騎樓蓋垃圾山。（圖／議員賴清美提供）

▲彰化伸港鄉有名中年女子霸佔騎樓蓋垃圾山。（圖／議員賴清美提供）

賴清美詢問婦人是否有家人，婦人語無倫次反嗆「都死光光了」，呼籲社會局與衛生局介入，提供必要的協助。環保局稽查科日前已前往稽查，發文要求屋主陳述意見，若屋主無法舉證堆放垃圾的行為人，將依「廢棄物清理法」對屋主裁罰1200元至6000元，並要求兩週內改善。

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