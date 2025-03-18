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滯留286天要回家！NASA太空人「不會走路」原因曝　暴露輻射恐罹癌

▲▼ NASA資深太空人威廉絲（Suni Williams）與魏摩爾（Butch Wilmore）。（圖／達志影像／美聯社）

▲NASA資深太空人威廉斯、威爾莫。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者羅翊宬／綜合報導

美國太空總署（NASA）兩名資深太空人威爾莫（Barry Wilmore）、威廉斯（Sunita Williams）原計劃執行為期8天的國際太空站（ISS）測試任務，然而卻因波音星際航線（Starliner）太空船推進系統出現問題，導致兩人被迫在太空滯留286天，最後終於搭乘SpaceX的「乘龍號」（Crew Dragon），預計美東時間3月18日返回地球，結束這場意外延長的任務。

　＊意外滯留的經過
根據《路透社》、《CBS News》，威爾莫、威廉斯2024年6月搭乘Starliner前往ISS，這是該太空船的首次載人測試飛行。然而，Starliner在與太空站對接過程中出現多處氦氣洩漏及推進器異常問題，NASA最終決定讓太空人留在ISS，並在9月透過遠端操控讓Starliner空船返回地球。

當時，NASA安排Crew-9任務時僅派遣2名太空人——美國太空人黑格（Nick Hague）與俄羅斯太空人戈爾布諾夫（Alexander Gorbunov），為威爾莫和威廉斯的滯留做準備。

隨後，NASA於3月15日發射Crew-10任務，包括美國太空人麥克萊恩（Anne McClain）、艾爾斯（Nichole Ayers）、俄羅斯太空人佩斯科夫（Kirill Peskov）以及日本太空人大西卓哉，以接替ISS的駐站工作，為Crew-9與威爾莫、威廉斯的歸航鋪路。

　＊返回地球與未來挑戰
按照NASA的計畫，4名太空人於美東時間3月18日凌晨1時5分（台北時間18日下午1時5分）從ISS解離，經歷16小時飛行後，於美東時間下午5時57分（台北時間19日早上5時57分）在佛羅里達州沿岸的墨西哥灣海域降落。

SpaceX的回收船立即展開救援，協助太空人離開太空艙，並送往NASA林登•約翰遜太空中心（JSC）進行健康檢查。

長期暴露在微重力環境，將對人體造成嚴重影響！現年59歲的威廉斯曾表示，回到地球後，她甚至需要重新學習「如何走路」，因為她已經9個月沒有坐下或躺下，整日飄浮在太空站內。

NASA研究指出，太空人長時間滯留在ISS，會面臨肌肉流失、骨質減少、平衡感失調等問題，並可能增加罹患心血管疾病與骨質疏鬆症的風險。此外，太空人長時間暴露於高劑量太空輻射，也可能提升癌症與神經系統疾病的風險。

▲▼ NASA資深太空人威廉絲（Suni Williams）與魏摩爾（Butch Wilmore）。（圖／達志影像／美聯社）

　＊嚴格復健計畫
NASA為長期駐站太空人設計了45天的復健計畫，分為三個階段：

1. 初期恢復（Phase 1）： 主要目標為恢復步行能力與基本身體靈活度，進行肌力訓練，幫助太空人重新適應地球重力。
2. 感覺統合（Phase 2）： 包括本體感覺訓練、心血管耐力鍛鍊，以提升身體協調能力並強化耐力。
3. 功能性訓練（Phase 3）： 進行進階體能訓練，使太空人逐步恢復正常身體狀態，回到日常生活。

大多數太空人能在45天內恢復正常活動能力，但部分人可能需要數月甚至數年才能完全恢復，部分骨質流失更可能無法逆轉。

　＊心理影響與NASA的未來計畫
除了身體影響，NASA也關注長期太空任務對心理健康的影響。專家指出，長期滯留在太空可能導致恐懼、焦慮與挫折感，尤其當返回計畫一再延誤，太空人可能會有被遺棄或憤怒的情緒。NASA將提供心理輔導，協助威廉斯與威爾莫適應重返地球的生活。

此次Starliner的測試飛行受挫，使波音在載人太空飛行領域的競爭力進一步受損，而SpaceX的「乘龍號」已成為NASA的主要太空運輸工具。未來，NASA將持續評估Starliner的可靠性，決定是否讓其進入正式運營階段，為美國的載人太空計畫提供更多選擇。

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