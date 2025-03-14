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咖啡買10送10！卡布、霜淇淋「買1送1」　超商周末優惠懶人包

▲▼7-11咖啡優惠。（圖／7-11提供）

▲7-11大杯卡布奇諾門市「買1送1」。（圖／7-11提供）

記者林育綾／綜合報導

適逢白色情人節，超商紛紛祭出熱門商品買1送1、第二件更省優惠！7-ELEVEN有GODIVA醇濃熱巧克力、大杯卡布奇諾「買1送1」，全家便利商店也有霜淇淋、雪糕、辛拉麵等買1送1。另外，OKmart 今日限定大杯極淬莊園美式、拿鐵買2送2，APP則推「買10送10」可寄杯。巷口美廉社也有咖啡29元、APP寄杯「買5送5」等。

★7-ELEVEN

●門市優惠

7-11自今（3月14日）至3月16日推出「超值五六日」優惠，冬季限定「GODIVA 醇黑濃厚巧克力飲」、「CITY CAFE 大杯卡布奇諾」通通買1送1，CITY PRIMA 精品美式、精品拿鐵「第二杯10元」，冰淇淋紅茶「買2送2」等。

此外還有ICE 比菲多原味、農心安城拉麵、可口可樂纖維、原味本鋪牛奶花生⋯等，通通「買1送1」，生活用品也有舒潔舒適潔抽取式衛生紙（90抽×8包） 特價只要89元。

▼7-11「超值五六日」優惠。（圖／業者提供）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

●「OPENPOINT行動隨時取」即日起至3月15日咖啡優惠：

大杯卡布奇諾，買4送4（原價440元/組，特價省220元），限量每日2萬組。
大杯厚乳拿鐵，買4送4（原價520元/組，特價省260元），限量每日2萬組。
冰淇淋紅茶，買2送2（原價260元/組，特價省130元），限量1萬組。
風味系列指定冰飲（榛果拿鐵/玫瑰紅茶拿鐵等），任選買5送2（原價最多750元，最高可省150元）。
咖啡珍珠歐蕾 ，買5送2（原價525元/組，特價省150元）。

★全家

全家「康康5」3月14日至3月16日，此波挑選夯品買1送1優惠，包括：

Famiice霜淇淋（限店販售，不限口味）（原價49元），買1送1。
Famiice喝的霜淇淋（限店販售，不限口味）（原價69元），買1送1。
農心辛拉麵袋裝麵（原價49元），買1送1。
黃金蕎麥茶（原價30元），買1送1。
泰山強氣泡水（原價29元），買1送1。
牧場直送4.0牛奶雪糕（原價40元），買1送1。
樺達硬喉糖 甘草金桔薄荷（原價42元），買1送1。

▼全家「康康5」3月14日至3月16日。（圖／業者提供）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

★萊爾富

萊爾富即日起至3月16日推出「限時殺」優惠，多項泡麵、飲料下殺。包括「茶香一口蛋」原價每件50元，特價兩件70元。吃蛋配泡麵最剛好，「農心辛拉麵」買1送1、鄉民最愛「素飄香風味麵」任選2件88折、雙響泡府城擔仔湯麵第二件10元。

吃泡麵喝茶解膩，多款茶飲第二瓶只要10元，包括御茶園特上紅茶、御茶園台灣四季春、立頓英式奶茶等，通通第二件10元。

▼萊爾富周末優惠。（圖／業者提供）

★OKmart

OKmart 在3月14日白色情人當天，全台門市OKCAFE祭出「大杯極淬莊園美式、拿鐵」，同品項享「買2送2」。

OKmall雲端商城也同步一日限定，推出大杯極淬莊園美式、拿鐵「買10送10」，再送520點（限量10,000組），預估情人節商機可帶動整體業績提升2成。

▲OKmart 限時一天咖啡「買2送2、買10送10」。（圖／業者提供）

★美廉社

美廉社3月14日至3月16日周末促銷優惠，門市「大杯濃萃美式」每杯特價29元，自備環保杯再省5元。而美廉社APP則推出「咖啡同品項買5送5」。

其他還有「心樸超柔抽取式衛生紙加量版」100抽12包「2件199元」。另有多款零食、巧克力折扣優惠。

▼美廉社周末優惠。（圖／業者提供）

▲▼美廉社優惠。（圖／業者提供）

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