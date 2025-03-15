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見7-11加裝「鐵捲門」！他驚呼：取消24小時？店員吐原因

7-11門市自動門口加裝鐵捲門。（示意圖／翻攝自unsplash）

▲7-11門市自動門口加裝鐵捲門。（示意圖／翻攝自unsplash）

圖文／CTWANT

近日一名網友發現7-ELEVEn門市門口加裝鐵捲門，發文驚呼「看來711真的要非24小時營業了」，貼文一出引起熱議，網友紛紛表示是否和大夜班人力難找有關，對此，7-ELEVEn門市店員表示，不是因為大夜班問題，主要是因各門市營業額決定是否要開24小時。

一名網友近日在Threads分享照片，表示他經過台南中華西路一段438號的7-ELEVEn建華門市時，發現自動門口加裝了鐵捲門，直言「看來711真的要非24小時營業了，鐵捲門都裝了」。

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貼文一出引起熱議，網友紛紛留言「現在大夜難請啊，大半夜怪人特別多，上大夜會上到心很累」、「大夜很傷身體，而且高齡化，半夜沒什麼人會出來逛了，沒有大夜是好事」、「大夜生意不好，可以申請停止營業」、「有些偏遠地區確實沒有24小時營業，到了早上6點才會開」、「早就很多超商過12點1點不營業了，或是只進貨上架不開放」、「你真的需要一間24小時的超商嗎？」、「大環境正常走向，真的賺錢的就是那幾間」。

對此，一名7-ELEVEn店員向《中時新聞網》表示，門市加裝鐵捲門和大夜班人力無關，門市是否要開24小時，主要是依各門市的營業額決定。針對此說法，總公司表示，為維護門市營業安全。

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