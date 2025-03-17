7-11咖啡「買8送8」來了！全家周一10元多1杯　早餐優惠齊發

▲7-11在APP推出咖啡「買8送8」。（圖／業者提供）



記者林育綾／綜合報導

周一上班想補充咖啡因，7-ELEVEN 慶祝「國際早餐日」推出上百種組合，包括咖啡厚乳拿鐵、濃萃美式特大杯「買8送8」超狂優惠！全家便利商店推出「周一咖啡日」，限定今（17日）單品系列、特濃系列的美式及拿鐵「加10元多一杯」。

▲7-ELEVEN迎接「318國際早餐日」推出優惠。（圖／業者提供）

★7-ELEVEN

7-11迎接國際早餐日，即日起至3月22日在「OPENPOINT行動隨時取」推出多種組合優惠，包括指定咖啡特大濃萃美式、厚乳拿鐵「買8送8」，還有多種三明治搭配咖啡，3組優惠下殺。

●OPENPOINT行動隨時取，即日起至3月22日：

1. CITY CAFE特大厚乳拿鐵，買8送8 (每日限量2萬組)。

2. CITY CAFE特大濃萃美式，買8送8(每日限量2萬組)。

3. CITY PRIMA中杯精品燕麥拿鐵，買8送4 (3萬組)。

4. CITY PRIMA中杯精品美式/精品拿鐵，買8送4 (3萬組)。

5.【國際早餐日指定三明治3+3】CITY CAFE大杯拿鐵3杯+指定三明治，3個220元（限量1萬組）。

6. 【國際早餐日指定三明治3+3】CITY CAFE大杯美式3杯+指定三明治，3個200元（限量1萬組）。

（指定三明治包括：小龍蝦沙拉蛋三明治、焗烤雙起司鮪魚三明治、日式雞蛋沙拉三明治、拔絲起司法式三明治、鮪魚洋芋溏心蛋三明治）

▼7-11在OPENPOINT行動隨時取，即日起至3月22日多種優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）

●7-11 門市早餐優惠：

7-11 早餐「超值組合」精選指定三明治、麵包、御飯糰、熱壓土司、漢堡等，超過130種主食，搭配指定飲料、CITY CAFE等飲品，優惠組合價39元至95元。

其中大小朋友都愛的「哆啦A夢小蛋糕」和「香草風味布雪蛋糕」，搭配立頓奶茶只需39元。

另有半數消費者會選擇65元以上組合，因此特別加強65至95元價格帶的商品種類，包含飯糰、握便當、漢堡、飯捲等，超過百款主食，提供多元的飲料組合，百元內就能吃得營養又飽足。

▲全家指定咖啡，加10元就多一杯。（圖／全家提供）

★全家

全家周一推出「Let's Cafe 來喝咖啡日」，3月17日限時一天，單品、特濃咖啡「加10元多一杯」，上午10點起在APP隨買跨店取開賣。

大杯單品美式，2杯110元（原價200元，56折）。

大杯單品拿鐵，2杯120元（原價220元，56折）。

大杯特濃經典美式，2杯65元（原價110元，65折）。

大杯特濃經典拿鐵，2杯75元（原價130元，58折）。

▼全家周一咖啡日優惠。（圖／業者提供）

★萊爾富

萊爾富迎接「國際早餐日」祭出銅板價，即日起至4月1日期間，每日上午6點至9點指定時段限定優惠，只要在萊爾富門市購買任一飯糰或三明治，搭配指定飲料，就享有「合購優惠價49元」，最高可現省40元。

像是使用三種起司的爆漿三起司三明治（售價49元） ，口感濃郁拔絲，搭配果汁時刻100%純柳橙汁（售價40元），即享合購優惠價49元，等於買三明治送飲料的概念。

還有穩居熱賣排行榜的夾心三角飯糰「嘉義雞肉飯」（售價35元），除了將飯體升級外，更加入濃郁的蔥油拌飯，提升香氣與口感，指定期間搭配光泉系列豆漿、米漿、無加糖鮮豆漿（售價25元），亦享合購優惠價只要49元。

▼萊爾富早餐銅板價優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）