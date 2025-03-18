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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

頻把晶片「奈米」說成「米」　新科白委劉書彬質詢首秀搞烏龍

▲▼民眾黨立法委員劉書彬宣誓就職。（圖／記者湯興漢攝）

▲民眾黨立法委員劉書彬。（圖／記者湯興漢攝）

記者杜冠霖／台北報導

民眾黨新科立委劉書彬17日在立法院質詢首秀，質詢國科會主委吳誠文時卻搞烏龍，好幾度將晶片製程單位「奈米(nm)」說成「米(m)」，讓吳誠文也忍不住尬笑。劉書彬隨後質疑，「我們的高科技台積電到那邊（美國）去，您意思是指設廠而已嗎？」吳回應，投資的審議與核心關鍵技術無關。吳也解釋，台積電要在美國設立的研發中心，是基於目前已經量產的技術，台積電累積的技術是很難被複製。對於口誤，劉書彬今面對媒體追問時僅回，講得太快了，可能你們沒有聽清楚，怎麼可能是米呢？

前立委吳春城因壯世代風波辭去立委一職，由東吳大學政治系教授劉書彬遞補擔任民眾黨不分區立委。劉書彬17日在教育及文化委員會迎來質詢首秀，質詢國科會主委吳誠文，劉書彬指出，台積電曾於2020年至2023年間，分別去美國、日本及德國設廠；「依照關鍵核心技術的清單，是講14米以下的齁，大家可以看到，美國部分就可看到4、3、2米，還有更先進製程的部分要呈現出來。」

劉書彬續指，「日本是12，有部份也在14之下，德國是特別專精用在車用晶片當中，也有包括到12米」；想請問，過去（投資）審理的時間大概多久？各國審理標準會一樣嗎？吳誠文回應，「這3個國家都不在我們的管制範圍啊，這3國的科技都比台灣還要進步欸，哈哈哈！」

劉書彬質疑，「但是我們的高科技台積電到那邊去，您意思是指設廠而已嗎？」吳則再回，「那是投資的審議，與核心關鍵技術其實是無關的。」劉書彬仍追問，但半導體技術上這些國家都比我們強大？

對此，吳誠文回應，科技部分美國絕對比台灣強大，至於半導體前端製程量產，台積電現在是世界第一。台積電累積的技術是很難被複製、外移，而台積電要在美國設立的研發中心，是基於目前已經量產的技術，到當地製造後，依當地供應鏈、設備、市場、產品，再透過研發中心精進製程。


 

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