遭王婉諭控侵佔國有地　林思銘親揭證明：疏於進一步查證

▲林思銘回應國有土地相關事宜。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨立委林思銘遭時代力量黨主席王婉諭爆料，在第十屆立委期間設立的竹東服務處，調閱地籍謄本後，證實這兩塊土地確實屬於國有，涉嫌侵占國有土地，將向財政部國有財產署提出檢舉。對此，林思銘回應，當初基於建商提供資訊，疏於進一步查證，會立即申請鑑界並拆除恢復原狀。

林思銘指出，他在民國111年向建商購買既有成屋，當初會承購這建築物，全因母親80多歲又膝蓋手術無法上下爬樓梯，因此棟建築物內有電梯，才會承購，是希望給母親方便的居住環境，即使身體不適也能住的舒服自在，在每晚他跑完所有行程時，也都會回家陪伴媽媽聊聊天。

林思銘透露，當時建商告知，他所承購的建物及座落圍牆內土地均屬他所可以使用範圍，建商在過戶交屋時，已完成各項土地使用權限，建商也在可以使用的土地上都已經施作好地基，交屋時建物均已完成圍牆施作，並已有施作大門伸縮門軌道，並且打好地基。由於房屋交屋是用現狀點交，在交屋後，建商原本想做成小型社區才會蓋有警衛室，但因整體戶數仍不多，各戶分擔費用過高，故至今閒置未使用。

林思銘說明，因在上屆在竹東還未找到適合的場所做為服務處，故與母親商量後，母親也答應讓他短暫將住家作為聯絡處使用，但目前已完全作為住家使用，已非當服務處使用，而從本屆任期開始，也已將服務處移至竹東鎮，併此敘明。

林思銘強調，他由於承購即有成屋，基於建商當初所提供的資訊，而疏於進一步的查證確認，他將立即申請地政事務所鑑界進行測量釐清，也會協同建商立即拆除且恢復原狀，並補繳使用補償費，特此向新竹鄉親及國人報告說明。

對於王婉諭的記者會，林思銘說，她未經了解原委，就看圖說故事，他在承購時房屋屋況為何，建商興建時空背景又是如何，在毫無所悉而完全只用她憑空想像去拼湊，她自己所想要的，令人不得不做過多聯想及猜測，王婉諭就是想「配合」民進黨主張的「大罷免」，去製造仇恨與對立，增添柴火，浪費佔用媒體及社會資源，也想憑此增加自己的聲量。

林思銘呼籲，請王婉諭把監督在野黨的力道，也用在共同監督執政黨，不要每次遇到執政黨的事就輕輕放下，只要是在野黨就用盡全力。現在國家已經處於各項的對立，這不是人民樂見也不是人民所要的，請不要繼續再製造仇恨與敵對。「思銘自新竹成長，始終對家鄉情懷深厚，新竹鄉親素以純樸善良著稱。面對各方檢驗，思銘絕對坦然面對絕不會逃避」。



