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南投響應全國綠化月無償提供苗木至4／30　已發1.5萬株

▲南投縣政府響應植樹造林綠化月活動，無償提供苗木申請種植。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投縣政府響應植樹造林綠化月活動，無償提供苗木申請種植。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣農業處表示，為響應全國綠化月活動，即日起至4月30日無償提供苗木，讓全縣轄區各機關團體、學校、社區及民眾申請種植，藉以達到植樹綠美化功效，並將於4月19日在埔里福興親子公園舉辦「2025世界地球日」，現場安排趣味闖關遊戲、亦可領取樹苗，歡迎民眾踴躍參加。

縣府農業處指出，今年提供杜鵑、含笑、桂花、細葉仙丹、樹蘭、變葉木、朱槿、雪茄花、七里香、黃梔花、鵝掌藤、椬梧、五彩茉莉、白雪木、鐵色、班葉春不老、日本女貞、錫葉藤、珍珠馬茶、馬纓丹、洋紅仙丹、紅竹、使君子、厚葉石斑木等萬株苗木，目前已受理核撥1萬5000餘株樹苗。

▲南投縣政府響應植樹造林綠化月活動，無償提供苗木申請種植。（圖／南投縣政府提供）

縣府農業處說明，藉由植物吸收二氧化碳、釋出氧、吸收污染氣體、減少塵埃與懸浮微粒、改變空氣中溼溫度等生理特性，以淨化空氣品質、增進人類健康，減緩廢棄物、噪音、水污染等人為環境污染，提供符合環境美學之生態及生物多樣性的場所，塑造本縣環境優美形象及增進縣民美化環境之意識。

▲南投縣政府響應植樹造林綠化月活動，無償提供苗木申請種植。（圖／南投縣政府提供）

意者可洽詢當地公所索取申請書件，或至縣府農業處網站(https://reurl.cc/j9MaXZ)下載申請表格，依實際需求填寫綠美化及造林苗木申請書和相關資料，送交當地公所核轉函送縣府農業處辦理，以按實際需求酌量核發。

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