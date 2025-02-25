聘僱外籍看護工可申請長照服務　花蓮近1399家戶受惠

▲聘僱外籍看護工的家庭，可申請長照服務緩解照顧壓力。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣配合中央政策，自2020年起放寬聘僱外籍看護工使用長照服務的限制，外籍看護工到任後提供被照顧者生活照顧服務，被照顧者經縣市政府長期照顧管理中心評估為失能等級第2級（含）以上者，即可申請除照顧服務以外之多項長照服務，。

花蓮縣政府表示，可申請的長照服務包括專業服務、交通接送、輔具及居家無障礙環境改善服務、到宅沐浴車服務以及喘息服務等，也可藉由社區式交通接送服務，接送長輩至據點或社區式服務類長照機構。





花蓮縣衛生局朱家祥局長表示，截至今年1月底止，花蓮縣約有1,399個家庭聘有外籍看護工照顧失能者使用長照服務，為提升照護品質，聘僱外籍看護工的家庭，可申請長照服務緩解照顧壓力，若家庭遇申請外籍看護工期間、行蹤不明、轉換雇主、期滿離境以及外籍看護工請假返鄉等照顧空窗期間，請出示相關證明文件，可申請包括照顧服務之所有長照服務，緩解照顧空窗期間照顧壓力。





另外，為強化外籍看護工休假權益，並確保被照顧者於外籍看護工休假期間仍能獲得穩定照護，聘僱外籍看護工家庭，經長期照顧管理中心評估符合長照需要等級為第2級至第8級，除原有喘息服務可以使用外，也可選擇申請短照服務（聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務），聘僱外看長期照顧家庭將可獲得38或31天短照服務，確保照顧不中斷，鼓勵雇主讓外籍看護工能夠獲得適當休息，確保外籍看護工勞動權益。



花蓮縣衛生局提醒，聘僱外籍看護工的家庭如有長照服務的需求，可撥1966長照服務專線申請，或洽詢各鄉鎮市衛生所長照分站申請長照服務。善用喘息服務及短照服務，保障被照顧者於外籍看護工休假期間之照顧品質及安全，減輕家庭照顧者照顧負荷，提升生活品質，共創友善照護環境。