台南又震！0121震災房子垮了...現在還住帳篷　男：大家都很怕

記者林東良／台南報導

台南楠西區長何榮長6日指出，5日晚上9時多發生規模5.2地震，楠西區到目前為止沒有災情的發生，目前該區貼紅黃單大約有900戶，目前安置情形除有租屋補貼方案外，南水署改建臨時處所34戶已進駐79人，目前剩餘13棟可供災民申請，災民如果有需求，可前往公所辦理申請。

▲受災戶王輝林從0121震災後就一直睡在帳篷裡，他說原有住處無法居住但又１不想離開，才會在外搭帳篷。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南楠西區長何榮長6日指出，5日晚上9時多發生的5.2地震，楠西區到目前為止沒有災情的發生，南水署改建臨時處所尚剩餘13棟，可供災民申請，災民如果有需求來公所辦理申請。

據了解，5日晚上9時27分許在台南市楠西區發生深14km規模5.2有感地震，最大震度台南市楠西、高雄市甲仙、嘉義縣大埔4級。影響範圍：台南市、高雄市、嘉義縣、嘉義市、雲林縣、彰化縣、台中市、台東縣、南投縣、花蓮縣、澎湖縣、屏東縣、苗栗縣、宜蘭縣。

台南楠西區長何榮長表示，市政府為了方便災民來詢問相關的事情，所以在楠西區公所成立一個震災事務聯合中心，由市府相關局處進駐，災民對這次震災如果有不瞭解或要申請的案件，歡迎到區公所來這邊，會有專人的服務，每天上午9時到下午4時，那周六日也都有開放，時間是3月5日到3月20日。

據了解，目前楠西災區尚有不少受災戶，自0121震災後就一直在住處外搭帳篷居住，受災戶王輝林先生表示，因原有住處受震損而無法居住，但又不想離開前往他處居住，所以才會在外搭帳篷，但除居住不便，下雨時也很麻煩，現在市府有設置臨時貨櫃屋提供災民聲請，所以有不少災民跟他一樣改住貨櫃屋，對於像5日晚上突然發生地震，大家還是很害怕。