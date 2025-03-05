女獨攀南三段受傷搭直升機送醫　「未申請入山、未投保」挨罰

▲女性山友攀登可樂可樂安山時，右腳腫脹無法行走，獲空勤直升機成功救援。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

高姓女性山友赴南投信義鄉登山，因傷受困於可口可樂安山三角點；南投縣消防局代為申請空勤直升機將高女救出送醫，卻查出其並未依規申請入山許可，將處以最高5萬元罰鍰，也是今年第一位遭南投縣開罰的山友。

南投縣消防局於3日上午9時14分接獲許姓山友報案，指高女發生右腳大拇指腫脹情形，急需救援；該局第三大隊獲報後啟動救援機制，立即派遣信義及玉山分隊4名人員組隊前往救援，為把握天晴並爭取救援時效，再同步申請空勤總隊直昇機協助前往救援，於11時30分降落竹山消訓中心，轉由名間91協助將高女後送醫院。

然而消防人員查閱相關資料後，發現高女行前並未依《國家公園法》申請入山，並因獨攀南三段長程路線，屬於「領隊」身分，也未依規辦理登山綜合保險，皆違反《南投縣登山活動管理自治條例》條文，因此依該自治條例對高女開出告發單，處以1萬至5萬元罰鍰，創今年該縣首例。

據《南投縣登山活動管理自治條例》第四條第一款規定：進入本縣公告山域從事登山活動，應依《國家公園法》、人民入出臺灣地區山地管制區作業規定或相關法令申請許可；第六條規定：登山活動範圍涉及特殊管制山域者，應由領隊帶領之，並依登山路線難易度，由領隊為本人及隊員辦理登山綜合保險；違者依第八條、第十一條規定，由警察、消防機關或各山域業務主管機關逕行舉發並提供相關資料，處新臺幣一萬元以上五萬元以下罰鍰。