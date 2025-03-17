基隆港油污危機！建輝輪漏油致港池污染　港方緊急應變限制出港

▲建輝貨櫃輪重油外洩污染基隆港，挪威天空號郵輪等5船受影。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



記者郭世賢／基隆報導

停泊在基隆港的「建輝貨櫃輪」昨（16日）17時許疑似因加油過程中發生漏油事故，導致港池受到污染，鄰近5艘船隻也受到波及，其中包括停靠在東3碼頭的挪威天空號郵輪。港方已暫時限制肇事的貨櫃輪出港，並展開調查，要求相關單位進行善後處理。基隆港務分公司今（17日）指出，事故原因疑似為船隻歲修時透氣孔未鎖緊，導致重油溢漏流入港內。港方與環保局已啟動緊急應變措施，布設攔油索並使用吸油棉清理油污，同時對受影響船隻進行檢修與清潔。

▲船上已安排3名船員登上港公司的清潔船，協助處理郵輪海側的油污部分。

基隆港務分公司指出，停靠在東10號碼頭的建輝貨櫃輪，疑似因船隻歲修時透氣孔未鎖緊，於16日17時許在加注重油時，重油溢漏流入港內。港方與基隆市環保局立即啟動緊急應變措施，在現場布設攔油索以防止油污擴散，並使用吸油棉吸取水面油污。根據17日初步統計，包括挪威天空號郵輪在內，共有5艘船隻受到油污影響。

基隆港務分公司主任秘書林健明主持建輝貨櫃輪重油外洩污染基隆港池的緊急應變會議，並限制建輝輪出港。港方也已通報航港局北部航務中心，將依法調查並處置此次污染事件。港內有3艘引水船的船體明顯受到污染，將上架檢修，清除附著在船體上的油污。此外，這些船隻的內部引擎、主機、發電機等設備也需進行性能檢查，因為船體冷卻系統直接提取海水，若冷卻系統中混入油污，冷卻器也需拆卸清潔。

據了解，郵輪挪威天空號預計於17日18時離港，相關清潔工作預計在16時前完成。