基隆等3港口營收破53億元　創歷年新高

▲基隆港東岸旅客服務設施和商場全面營運，去年基隆港客運量新高。（圖／港務公司提供）

記者李姿慧／台北報導

疫後港口客貨運成長，台灣港務公司基隆港務分公司統計，所轄基隆、台北、蘇澳港群113年營業總收入達53.82億元，創歷年新高，邁向新里程碑，其中貨物裝卸量達1億3,959萬計費噸，貨櫃裝卸量亦達309萬TEU，旅客達93萬人次。

基隆港務分公司指出，基隆港113年國內客輪運量創歷史紀錄達13.5萬人次，其中國際郵輪旅客78.7萬人次，外籍旅客26.6萬人次，超越107年的25.7萬人次，也創歷史新高。此外，蘇澳港旅客中心落成啟用，迎來國際郵輪旅客，為台灣國際觀光新增動能，同時也肩負緊急疏運的功能。

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▲蘇澳港旅客中心落成啟用，迎來國際郵輪旅客。（圖／港務公司提供）

台北港海運快遞貨量也締造亮眼成績，基隆港務分公司表示，113年全年貨量達2.47億公斤，超越112年的2.07億公斤，也創下歷史新高。基隆港群不僅是北部重要貨物進出港，同時在轉運、物流配送、綠能產業及旅運、遊憩等齊步發展，展現多元的港口功能。

今年開春之際，基隆港務分公司表示，基隆港群設定新里程目標，因應郵輪旅客人次屢創新高，已做好準備，利用疫情期間建設東西岸旅客服務設施，進行港區土地資產活化。

基隆港務分公司進一步指出，基隆港東岸旅客中心一、二樓商場及停車場目前已招商成功。西岸旅客中心正進行周邊環境綠美化景觀工程，後續將進行港區土地資產活化，串聯內港U型微笑港灣，打造國際水岸觀光遊憩區，延續客貨雙軸心發展策略，朝國際觀光、運輸及物流等多元化發展。