高雄男改車參比竟漏油起火！拒付改裝廠尾款挨告　判決出爐

▲ 汽車維修改裝廠示意圖，非當事案件。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名夏姓男子為了參加賽車比賽，將愛車送到車廠進行改裝，不料，愛車在開不到5000公里後便出現漏油並起火的情況，夏男認為車廠未妥善改裝愛車，導致他比賽時出現問題，因而拒絕支付20萬元的尾款，車廠不滿，將夏男告上法院，要求給付20萬元，法院審理後，認為車廠已依照約定完成改裝，因此夏男應付給車廠19萬餘元。

判決指出，夏男是在2022年6月間陸續將3輛車送至車廠維修、改裝，準備參加比賽，同年12月，3輛車完成改裝後，夏男開車去比賽時，其中一輛更換過渦輪的愛車卻出現漏油，甚至還在賽場上起火，夏男認為車廠沒把車改裝好，讓他開不到5000公里就漏油，因此拒付20萬元維修尾款。

車廠屢次催討不到維修費，於是將夏男告上法院，高雄地方法院鳳山簡易庭審理此案時，雙方各執一詞。夏男辯稱，雙方的信賴關係已破裂，且故障車輛已交由其他車廠修繕，即便要支付尾款，也不應支付全額。

法官傳喚了夏男的贊助商出庭作證指出，車廠在改裝和維修過程中確實依照夏男的指示更換了多項零組件。法官認為贊助商的證詞可信，且漏油起火的原因無法證明與更換中古渦輪有關。因此，法官認定車廠的請求合理，判夏男應支付19萬餘元的尾款，全案可上訴。