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賞螢起跑！大農大富螢光盛會開幕　森林小火車毎日5班列遊全區

▲▼「賞螢開幕慶典」，舉辦草地音樂會、螢光點點市集、芳香療癒體驗等主題活動。（圖／花蓮分署提供，下同）

▲「賞螢開幕慶典」，舉辦草地音樂會、螢光點點市集、芳香療癒體驗等主題活動。（圖／花蓮分署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

全台最美、面積最大的螢光海浪漫登場！2025「螢漫平森-大農大富賞螢趣」活動16日正式展開，一年一度、長達24日的螢光盛會，在4月6日前與您浪漫相約。林業及自然保育署花蓮分署特別在15日、16日二天下午規劃「賞螢開幕慶典」，舉辦草地音樂會、螢光點點市集、芳香療癒體驗及森林動物列車等主題活動，讓音樂、藝術與大自然的奇蹟交織，帶給旅人一場五感沉浸的美好時光。

▲▼「賞螢開幕慶典」，舉辦草地音樂會、螢光點點市集、芳香療癒體驗等主題活動。（圖／花蓮分署提供，下同）

開場由花東在地的Lihaw Lihang一好．屴夯為花蓮自然的環境生生不息祈福，祝福大農大富自然美好生態環境的永續、Nina & John那就醬樂團、湯姆與哈克等歌手及樂團接力獻唱，樂聲溫柔地編織起夜晚的序曲。螢光點點市集則聚集在地社區、豐盛好食、友善小農、藝術手作、愛心社福與旅宿夥伴，將土地的溫度與人情的美好，融入每一道美食與手作藝品之中。兩天的市集活動還有限定體驗「芳香鬆鬆療癒」、「森林動物列車」，可搭乘森林小火車，跟隨微風的指引，尋找藏匿林間的精靈；還可享受草木氣息如溫柔之手，釋放緊繃的思緒，心靈回歸純粹與寧靜；最後在森林的懷抱裡，探索與療癒交織，寫下屬於自己的森林故事。當夜色籠罩森林，浪漫的時刻悄然來臨，緩步走入樹影婆娑間，彷彿走進螢火蟲的婚禮殿堂，靜靜感受點點螢光環繞的奇幻氛圍。這不僅是一場視覺的饗宴，更是與大自然最深情的對話。

▲▼「賞螢開幕慶典」，舉辦草地音樂會、螢光點點市集、芳香療癒體驗等主題活動。（圖／花蓮分署提供，下同）
 
花蓮分署副分署長朱懿千表示，大農大富平地森林園區100年以藝術音樂季盛大開園後，不間斷地每年進行生態資源調查及監測，讓豐富的自然環境指標物種螢火蟲，與在地社區及解說隊攜手合辦賞螢生態旅遊活動邁入第十年，「螢漫平森」生態旅遊品牌代表生態環境豐富，公私攜手合作及地方產業結合，才有今日豐碩成果，特別感謝台糖公司、光復及瑞穗鄉公所、花蓮縣平森永續發展協會及周邊社區等伙伴們共同守護環境指標「螢火蟲」，歡迎與會來賓及民眾，共同響應綠色旅遊，讓大農大富平地森林園區成為花蓮賞螢勝地。

▲▼「賞螢開幕慶典」，舉辦草地音樂會、螢光點點市集、芳香療癒體驗等主題活動。（圖／花蓮分署提供，下同）
 
台糖公司花蓮區處處長張兆民感謝林業保育署花蓮分署今年在大農大富平地森林園區國土生態綠色網絡及濕地ESG企業合作專案、停車場興辦事業計畫用地變更為遊憩用地等長遠規劃，得以永續推動花蓮糖廠及園區之生態保育及觀光遊憩活動。花蓮縣政府觀光處副處長林家昌也感謝花蓮分署及在地社區每年辦理賞螢活動，帶動縣內觀光發展，近年也配合縣府推動「銀河.螢河」之觀星及賞螢活動，讓民眾因天文認識花蓮星空。花蓮縣平森永續發展協會理事長蕭明山感謝林保署花蓮分署陪伴社區辦理螢漫平森賞螢活動，不餘遺力。
 
花蓮分署今年與園區「松錳租車」廠商合作，推出常態營運的「森林遊園小火車」，由大農大富生態解說隊解說員隨車導覽解說，帶民眾認識園區生態、遊覽風景。除週一固定休園日，園區小火車在週二至週日上午10、11點及下午1、2、3點發車，歡迎白天來搭乘小火車遊覽大農大富、吸收芬多精，夜間走入森林裡，在流動的光海之中，找回心靈最純粹的悸動。

▲▼「賞螢開幕慶典」，舉辦草地音樂會、螢光點點市集、芳香療癒體驗等主題活動。（圖／花蓮分署提供，下同）
 
賞螢體驗與系列活動相關訊息請上「大農大富平地森林園區」臉書粉絲專頁，亦可上花蓮分署官方網站洽詢；特殊團體、購票諮詢，可電洽賞螢季活動客服03-8811878平森永續發展協會。

活動報名資訊
1、大農大富賞螢趣賞螢活動 
線上報名 https://tour.ibon.com.tw/event/e2502000006w9as/
電話諮詢 花蓮縣平森永續發展協會 03-881-1878
2.賞螢專車(花蓮市區-大農大富平地森林園區來回接駁)
線上報名 https://www.accupass.com/go/2025_fireflybus
電話諮詢 03-8706288
3.銀河．螢河觀星主題活動
線上報名https://www.accupass.com/go/2025_star
電話諮詢 03-8706288
4.2025大農大富賞螢趣。螢光．療癒森療主題活動
https://www.accupass.com/go/2025_forest
電話諮詢 03-8706288
 

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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