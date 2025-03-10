賞螢活動啟動！開幕音樂會+市集　專車直達大農大富

▲大農大富平地森林園區夜晚星光與螢火交織美景。（圖／花蓮分署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

今年「螢漫平森-大農大富賞螢趣」活動自3月14日至4月6日，在花蓮光復大農大富平地森林園區舉辦，歡迎民眾前來森林裡感受閃爍點點星光，搭乘森林遊園小火車體驗全台最早、面積最大的賞螢盛宴。



花蓮光復大農大富平地森林園區將迎來一年一度的賞螢季，這片占地1,250公頃的森林，曾經是製糖產業的農場，如今搖身一變成為生命力蓬勃的生態樂園。白天，漫步林間彷彿穿越了時光隧道，感受昔日蔗田轉化為森林的故事；夜晚，靜待星光與螢火交織，把握與自然相遇的難得機會，體驗一場光影交錯的奇幻夢境。

「大農大富賞螢趣」活動已經邁入第十年，除了螢漫平森的浪漫盛景，花蓮分署也持續與在地社區及解說隊攜手合作，深化生態保育理念，讓人與自然真正地共存共好。每一場賞螢活動導覽皆由受過專業訓練的在地解說員帶領，透過細緻且貼近土地的生態解說，讓遊客在欣賞美景的同時，更理解螢火蟲的生態需求與保育方式。除了將螢光美景收藏心底，旅人還可以帶回當地小農產品伴手禮，將這片土地的溫度與記憶延續。



為響應聯合國永續發展目標（SDGs）並結合永續旅遊理念，今年賞螢季也延續「賞螢專車」服務，每週五、週六及連續假日提供花蓮市區至園區的來回接駁服務。其中站點包含花蓮旅宿與花蓮火車站、光復火車站，旅客可以選擇搭乘台鐵後轉乘專車直達園區，讓旅途更順暢也更減碳環保。





3月15日、16日兩天下午在園區漣漪廣場將辦理「賞螢開幕慶典」，白天有草地音樂會、螢光點點市集等主題活動，由花東在地歌手及樂團帶來精采演出；螢光點點市集則匯聚美食、友善小農與特色手作等攤位，歡迎一起來聽音樂、逛市集，在自然間細細品味生活，度過悠閒自在的午後時光。當夜幕降臨，為螢火蟲舉辦的「世紀婚禮」正式揭幕，與眾人一齊見證春夜的絢爛美好，在點點螢光交織間尋覓最純粹的感動。



園區白天開放免費入園，遊園方式可選擇租借單車或是搭乘「森林遊園小火車」，由當地生態解說員隨車導覽解說，藉由豐富有趣的故事，讓民眾了解大農大富的前世今生，對園區多樣豐富的生態有更多元認識。

▲大農大富賞螢活動自3月14日至4月6日，在花蓮光復大農大富平地森林園區舉辦。

賞螢季期間，為了減少對螢火蟲棲息環境的影響並確保遊客安全，將實施人車管制，來訪的民眾請遵從現場工作人員的指引。

更多賞螢活動詳情請至「大農大富平地森林園區」臉書粉絲專頁或花蓮分署官方網站查詢；特殊團體預約及購票相關問題，也可致電賞螢季活動客服 03-8811878洽詢。



活動報名資訊

1、大農大富賞螢趣賞螢活動

線上報名 https://tour.ibon.com.tw/event/e2502000006w9as/

電話諮詢 花蓮縣平森永續發展協會 03-881-1878

2.賞螢專車(花蓮市區-大農大富平地森林園區來回接駁)

線上報名 https://www.accupass.com/go/2025_fireflybus

電話諮詢 03-8706288

3.銀河．螢河觀星主題活動

線上報名https://www.accupass.com/go/2025_star

電話諮詢 03-8706288

4.2025大農大富賞螢趣。螢光．療癒森療主題活動

https://www.accupass.com/go/2025_forest

電話諮詢 03-8706288