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產工控台鐵為節流「歪招盡出」　違法強制員工加班採補休

▲▼ 台鐵員工「五一勞動節不加班」 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲台鐵為節流，員工控加班時數被強制採補休。（資料示意圖／記者劉亮亨攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵公司去(113)年公司化，首年虧損137.9億元創下史上最高，台鐵產業工會今(17日)控訴，台鐵公司為節流「歪招盡出」，除禁止外勤員工使用微波爐等電器節電外，更要求各處加強加班管控，不惜違法強制員工補休。

台鐵產業工會表示，台鐵公司為求支出節流，近期以環保節電為名要求工務處節電，結果卻是禁止外勤員工使用微波爐等電器，今日更有會員向產工申訴，公司內部召開財務改革會議，要求各處加強加班管控，維護同仁身心健康，然而執行上卻有處室直接要求員工「延長工時請選擇補休」、「加班補休未休畢無預算可發」，公然違法！

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工會指出，從員工提供資料可見，各處內勤人員因業務所需，需進行於立法院留守、輪值應變中心，或有切換設備、試運轉業務等，均為台鐵業務所需要求員工加班工作，如今再度以「維護健康」美名行違法惡行，為節流目標不惜違法。

產工強調，調查員工需求制訂合理規範、敷實核發加班費與津貼是公司應盡義務與職責，台鐵公司化後各項待遇非但未趁機檢討，反而是處處縮水減少，不斷落後軌道業與國營事業單位的待遇，只會讓台鐵成為毫無競爭力的公司。

台鐵產工也聲明要求台鐵立即停止違法行為，給予員工應有選擇補休、加班費選擇權，為確保會員權益，工會將同步發函勞動局進行勞動檢查，阻止違法行徑。

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台鐵產業工會產工節流加班補休節流

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