完成階段性任務　台鐵公司首任董座杜微傳提請辭

▲台鐵公司首任董事長杜微。（資料圖／記者徐文彬攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵公司化今年邁入第二年，台鐵公司首任董座杜微傳出完成階段性任務後，加上已屆齡65歲，杜微提出請辭或延任，該案已提報行政院，董座一職是否異動仍待行政院決定，台鐵內部員工盛傳杜微任期僅至3月20日，不過針對相關傳言，台鐵公司尚未回應。

台鐵今年邁入公司化第二年，台鐵董事長杜微為百年台鐵局末任局長、公司化首任董事長，根據規定，國營事業董事長年滿65歲，應每年報行政院核准延任，由於台鐵董事長杜微今年3月11日已屆滿65歲，加上任內也完成百年台鐵公司化艱鉅任務，並推動凍漲30年的台鐵票價合理化檢討，完成重大階段性任務，據了解，杜微也已提請辭或延任，該案仍待行政院決定。

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有台鐵內部員工透露，內部傳出台鐵董座杜微已提出請辭，目前內部一些處長、廠長等人事案都先以代理處理，人事案遲遲未決未派任，內部盛傳杜微僅任職至3月下旬。

由於台鐵內部員工盛傳台鐵董事長杜微任期僅到3月20日，台鐵暫定3月21日要召開臨時董事會，確切時間仍待洽詢董事時間而定，將討論E500型新電力機車採購案經費仍有2億元結餘，研擬將再增購2輛，當天臨時董事會是否會有董事長人事案討論備受關注。

針對職務異動一案，台鐵公司尚未回應。