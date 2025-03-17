台鐵締結西武鐵道邁10周年里程碑　攜手推跨國數位集章

▲台鐵締結西武鐵道邁10周年里程碑。（圖／台鐵公司提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵與日本西武控股・西武鐵道締結邁入10周年，為慶祝邁向重要里程碑，台鐵與西武集團攜手推出跨國數位集章活動，3月21日開跑至2026年2月16日止，依指定條件集章，將有機會搭乘鳴日廚房觀光列車。

今(114)年3月14日台鐵公司與日本株式會社西武控股・西武鐵道株式會社共同慶祝「總合事業友好協定」與「姊妹鐵路協定」締結10周年。10周年紀念儀式於西武鐵道的西武球場前站盛大舉行，台鐵副總經理黃振照與西武控股代表取締役會長兼CEO後藤高志共同主持。雙方期盼未來能進一步加強鐵道運營技術交流，提升旅客服務品質，並攜手推動觀光列車發展，為兩國創造更多的軌道經濟價值。

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為慶祝這一重要的里程碑，台鐵與西武集團規劃推出跨國數位集章活動，2025年3月21日啟動，持續至2026年2月16日為止，民眾只需完成指定條件，即可兌換精美禮品，並有機會搭乘鳴日廚房觀光列車。

台鐵公司表示，展望未來，台鐵與西武集團將繼續深化合作，致力於推動更多鐵道觀光活動，並藉由強化災害時的相互支援與人才交流，進一步深化台日兩國之間的友好關係。雙方也將透過多元的活動，推動兩國鐵道文化的發展，為民眾帶來更多的美好體驗。