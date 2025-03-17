囤房稅2.0上路　屏動縣府提醒房東需注意申報時間

▲屏東縣政府指房屋出租可適用較低稅率，3月22日前提出申報 。（圖／資料照及縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府財稅局表示，房屋稅差別稅率新制(俗稱囤房稅2.0)已於113年7月1日上路了，針對持有「非自住住家用房屋」的納稅義務人，將依其全國總持有戶數適用差別稅率2%~4.8%。不過房屋所有人如果是將房屋出租且申報租賃所得達當地租金標準，可適用較低稅率1.5%~2.4%。

財稅局進一步說明，所謂申報所得達租金標準，是指房屋出租當年度租金達財政部公告年度「房屋及土地之當地一般租金標準」，以112年度房屋租金標準為例，屏東縣房屋租金標準為房屋評定現值的17%，假設某甲持有屏東縣房屋，其房屋評定現值為100萬元，某甲於5月申報綜合所得稅時，須申報年度租金所得達17萬元以上，房屋稅即可適用較低稅率1.5%~2.4%。

財稅局特別提醒房東，房屋出租申報租賃所得達租金標準，記得在房屋稅開徵40日前(即3月22日，114年適逢假日遞延至3月24日）向房屋所在地稽徵機關申報，同時於5月申報綜合所得稅，才能於當期適用較低稅率課徵房屋稅。

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