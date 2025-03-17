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狠男不滿女友分手「7刀奪命」！抄佛經迴向遭退貨　判無期定讞

▲▼基隆男子陳昭坤菜刀殺害女友，二審仍判無期徒刑。（圖／記者吳銘峯攝）

▲基隆陳姓男子殺害女友後，二審提出16本手抄佛經遭法官退貨，判無期徒刑定讞。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

基隆男子陳昭坤2023年7月間因不滿前女友提分手，竟趁著女友取回物品時，持菜刀猛砍7刀，宛如屠夫般將前女友活活砍死。一審將他重判無期徒刑，上訴二審時，陳男提出16本手抄佛經稱要迴向給死者，但法官卻直接將佛經退貨，二審仍判無期徒刑。全案再上訴，最高法院17日駁回上訴定讞。

陳男與大他一歲的劉姓女友原是情侶，但劉女認為陳男經常家暴，提出分手，並搬離2人同居處。而本案判決指出，案發於2023年7月間，當時劉女打算前去取回私人物品，請友人陪同前往。友人留在屋外，劉女進屋後，屋內爆發吵架聲音，更伴隨摔擲物品的聲音。

在外的友人急忙拍門，但門內2人均不開門。友人立即報警，警方到場後，陳男才慢悠悠地打開門。眾人進門後發現劉女已經全身是血，倒臥血泊中，緊急送醫後仍回天乏術。陳男當場遭逮捕，他向檢警供稱，因劉女三字經辱罵他，他氣不過才會拿出菜刀對她猛砍，自己當時也試圖自殺。檢方依照「家暴殺人」罪嫌提起公訴，一審基隆地方法院則分由國民法官審理。

國民法官審理時，陳男還主張自己自首，應該減刑。但國民法官認為陳男犯案後，明知劉女已經死亡，警方已在門口，但仍清洗兇刀、清洗現場血跡，還打電話給兒子，並拖延警方進入屋內；所謂自首根本是不得已才自首。國民法官認為他惡性重大，且無減刑必要，重判無期徒刑。

案件上訴二審後，高等法院審理期間陳男當庭向法官提出16本手抄「般若波羅蜜多心經」，意欲告知法官自己頗有悔意，抄佛經將功德迴向給被害人，請求減刑。但審判長當庭打槍「寫這麼多本在寫什麼？不是抄一抄就收到你的功德」，並將心經退回。審判長還說，「抄寫心經教了你什麼？還是只跟著抄？」、「殺人、抄佛經、不能學壞」有關聯嗎？二審最後駁回上訴，維持無期徒刑。全案再上訴第三審，最高法院採信二審見解，駁回上訴定讞。

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