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88槍擊案定讞「紅龜」洪政軍判10年　幕後黑手「大善人」輕判6月

▲台南88槍槍擊案台南地院宣判，主嫌洪政軍判刑10年、槍手孔祥志判刑8年，被檢方認定本案策劃人王文宗，法官認證據不足，依使犯人隱避罪處刑6月可易科罰金。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲學甲88槍擊案定讞，主謀洪政軍（右）判刑10年、槍手孔祥志（左）判刑8年。（圖／記者林東良翻攝）


記者吳銘峯／台北報導

2022年底九合一大選前，台南爆發學甲88槍擊案，主謀是綽號「紅龜」的洪政軍、槍手孔祥志等人，案發後偷渡逃往大陸，最終仍落網押解返國。洪政軍一二審均重判10年、孔祥志判刑8年，另外被檢方認定為幕後指使者的「大善人」王文宗，則被輕判6月。全案再上訴後，最高法院14日駁回上訴，全案定讞。

本案發生於2022年11月10日凌晨，當天凌晨近3點左右，歹徒持槍在台南市學甲區頂山寮某科技公司射擊58發子彈，此處原本為為民進黨中央執行委員郭再欽所有，歹徒隨後在10分鐘內，騎機車前往位在同區中正路的市議員謝財旺競選總部，朝鐵門掃射30發子彈，總計射擊共88發子彈。由於時值投票日前幾日，案發後震驚社會，檢警立刻組成專案小組進行偵辦。

經過數月的追查後，檢警鎖定主謀為當地角頭、綽號「紅龜」的洪政軍，洪男收買槍手孔祥志，以及楊姓、李姓等5名同夥，共同犯下本案。不過洪、孔2人於案發後隨即偷渡前往大陸，一直到2023年2月間，檢警才順利將洪、孔2人引渡回台。

▼台南學甲慈濟宮董事長王文宗，獲輕判6月、得易科罰金定讞。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南學甲慈濟宮董事長王文宗，被台南地院裁定70萬元交保，限制住居及出境出海期間為8月，台南地檢署不服，向法唍提出抗告。（圖／記者林悅翻攝）

檢警持續追查，認為幕後指使者應該是曾任鎮民代表會主席、國民黨區黨部主委的學甲區慈濟宮董事長、有「大善人」之稱的王文宗。檢方查出，王文宗原本與謝財旺、郭再欽等人私交甚篤，政治上更有緊密結合，但因為光電利益、政黨問題，三人的關係於2018年底生變，王文宗與謝、郭2人交惡，因此才會與洪政軍等人謀畫，犯下槍擊案件。

檢警於2023年3月24日拘提王文宗到案，並依「藏匿人犯」、「恐嚇」等罪嫌，向台南地院聲請羈押禁見。法院一度裁准收押禁見，但最後仍以查無實證為由，讓王文宗70萬元交保。全案於2023年4月間偵查終結，檢方對王文宗、洪政軍、孔祥志等人提起公訴。

一二審法院均認定主要犯案者為洪政軍、孔祥志，將2人分別重判有期徒刑10年、8年，但法院也認為並無直接證據，證明王文宗參與本案謀劃，因此一二審法院僅依照「藏匿人犯罪」將他輕判有期徒刑6月。全案再上訴，最高法院14日駁回上訴定讞。

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