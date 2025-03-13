鍾文智炒TDR判30年半！沒延長電子監控真的跑了　急發布通緝

▲「摩坦利」投資公司負責人鍾文智涉 （TDR）炒作重判30年5月，因今(13)日未按時報到遭通緝。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者劉昌松、潘鳳威／台北報導

連一鮑魚前董事長、摩坦利投資公司負責人鍾文智，被控炒作多檔存託憑證（TDR），最高法院昨(12)日依違反證交法等罪，判他30年5個月定讞。由於高院去年未延長其電子腳鐐監控，北檢立即啟動防逃機制，並開出拘票拘提他入獄服刑。但是鍾未依照法院命令按時報到，檢察官合理認為他有逃亡的疑慮，立即發出拘票，由於拘提無著，認定他有逃亡、藏匿事實，傍晚正式對鍾文智依法發布通緝。

因炒作多檔存託憑證（TDR），最高法院昨(12)日將鍾文智犯下的5個證交法罪行、2個洗錢罪行判刑定讞，分別判處8月到9年10月不等刑期，合併30年5月定讞，並將由檢方聲請定應執行刑。

然而，鍾文智原本被裁定2024年10月17日前要接受電子監控，但期限到了後，高院未依職權裁定延長，北檢12日下午4時許接獲判決確定通知後，立即啟動防逃機制。鍾文智原本每周一、四、六須要向轄區派出所報到，但是到今天中午（13日），鍾文智仍然未依照法院命令按時報到，檢察官有合理理由認為他有逃亡的風險，立即發出拘票，並在拘提無著後發布通緝。