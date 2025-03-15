快訊／回收婦討10萬債「遭殺害棄屍」　高雄夫妻改口認殺人遭聲押

▲高雄殺人棄屍，兇嫌重返案發現場。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者賴文萱、戴若涵／高雄報導

高雄一名石姓婦人日前前往張姓夫妻家討債，不料，卻遭對方殺人棄屍於屏東山區，石女經初步相驗發現，身上約有4處刀傷，背部有明顯穿刺傷，至於該處傷勢是否為致命傷，仍有待進一步複驗釐清。稍早檢方複訊過後，認為張姓夫妻涉嫌重大，以殺人罪嫌向法院聲請羈押禁見。

據了解，60歲石女平時撿拾回收物後，會再轉賣給從事廢棄物清運工作的33歲張姓夫妻，由於張姓夫妻積欠10萬元債務卻屢催不還，石女13日下午4時許便孤身前往張男的公司討債，孰料，自此卻一去不回。

石女兒子因聯繫不上母親，焦急報警處理。警方獲報後，循線追查到張姓夫妻，雖然夫妻檔向警方供稱，石女來討債後馬上就離開了，不知道她的去向，但警方調閱監視器畫面後，發現石女進去張男公司後便未現身，並在張姓夫妻租來的貨車拉簾上採集到疑似石女的血跡，認為夫妻檔涉有重嫌。

▲石女遭殺害棄屍，兒子心碎現身相驗。（圖／記者吳奕靖攝）

張姓夫妻見鐵證如山，這才坦承與石女有債務糾紛，夫妻倆進而殺人棄屍。據悉，張男持棍棒將石女打死後，與妻子一起開車將屍體棄置於屏東山區。

檢方15日上午針對石女遺體進行相驗，發現其身上約有3、4處刀傷，沒有明顯毆打痕跡，背部有明顯穿刺刀傷，但是否為致命傷仍有待進一步相驗釐清。稍早檢方複訊過後，以殺人罪嫌向法院聲押張姓夫妻。