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YouTube黃金時代已過「還在看誰的影片？」一票點名1人：YT清流

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

▲網友好奇「你還有持續在看的YouTuber還有誰？」（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者施怡妏／綜合報導

網紅眾量級的Andy、家寧分手後爆出糾紛，Andy指稱經營10年YouTube，如今卻一無所有，讓家寧一家人受到撻伐，事件引起關注。有網友表示，近年來YouTuber競爭激烈，有在持續關注的創作者只剩下圖文插畫家「洋蔥」以及「普通女子孫女」，好奇大家都在看哪些創作者，貼文掀起熱論。

有網友在PTT發文，「你還有持續在看的YouTuber還有誰？」眾量級事件鬧得沸沸揚揚，突然發現YouTube黃金時代已經過了一段時間，現在還會看的YouTuber有洋蔥，「他確實持續進步，而且畫風跟品質沒有掉很多，反而持續精進」；另外一個則是「普通女子孫女」，他也大讚孫女越來越漂亮。

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他坦言，現在許多YouTuber開店販售周邊商品，流量變現，「不過也是代表一個時代」，曾聽過某位YouTuber提到，從事這個職業大約能夠持續10年，「仔細算一下也差不多，收益越來越少，而且新人根本進不去」。

▲▼HowHow。（圖／翻攝自Instagram／howhowhasfriends）

▲網友大推HowHow。（圖／翻攝自Instagram／howhowhasfriends）

貼文曝光，網友紛紛表示，「都在看旅遊跟手作美食」、「在家做生魚片」、「館長」、「酷的片很有誠意，不像其他外國網紅」、「國內的剩大胃王豪豪」、「鼻妹一直都很好笑，長期追很久了」、「奇幻圖書館吧，喜歡聽HP相關解說」、「看電影、書評的較多」、「持續看的只有愛莉莎莎跟志祺七七」、「詹姆士廚房」。

其中，許多網友提到HowHow、好味小姐，「HowHow，台灣YT界少數清流」、「HowHow，唯一追超過10年的YTR」、「我大How哥」、「How哥number 1」、「好味小姐很有質感」、「會從頭看到尾的就是好味小姐」、「好味小姐，自己一家人就自給自足，從不用蹭話題，也不靠別人互相捧」。

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