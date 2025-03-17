Andy砸錢幫家寧慶生「生日卻只收2物」！網翻舊片：家寧每年都敷衍

▲家寧。（圖／翻攝自Instagram／chianing_baby）



記者施怡妏／綜合報導

「眾量級」網紅Andy老師近日踢爆前女友家寧一家惡行，事件連日來在網路上引起軒然大波，有網友翻出去年Andy生日的影片，Andy自己安排行程，租跑車跟家寧一起出去玩，最後回到家，家寧拿出準備好的珍珠奶茶蛋糕，還準備了一個「超級寶貝獎」的迷你錦旗。不少網友看了直呼「超級敷衍」。

去年Andy生日時的影片，兩人一起去宜蘭旅遊，回到家後，家寧拿出準備好的蛋糕，並神秘地說「為你準備一個最昂貴的生日禮物，它是無價的，你要記得它是無價，只有你擁有」，接著拿出迷你錦旗「超級寶貝獎」，還笑說「價錢可以先幫我撕掉一下」。

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反觀，去年Andy幫家寧舉超奢華的慶生派對，光是攝影師、外拍車等基本服務就高達61,300元，額外加購MV需25,000元，指定造型師則要7,000元，這還不包含超時費、修圖費及場地租借費，派對的花費遠超Andy一個月的薪資。

▲家寧準備蛋糕和禮物幫Andy慶生。（圖／翻攝自眾量級YT）



有網友在Threads發文，貼出此片段，認為家寧超敷衍，「整部看起來就很不甜蜜，甚至連禮物都這麼敷衍…看起來就是已經開始準備要退出這個遊戲的感覺，只能說真的是很心疼Andy老師，生日自己取悅自己」。

貼文掀起網友討論，「整部片看完真的敷衍到不行的那種，但還是別去刷觀看了」、「自己的生日趴搞這麼大，結果Andy老師生日…？好扯」、「不用說一年前的，每一年Andy的生日都是隨便過過而已，除了蛋糕沒看過其他的？而家寧生日都是砸重金慶生」、「如果+0沒偷錢我可能會覺得這是節目效果，但是現在我覺得她是故意的」、「這個錦旗禮物⋯書局優惠價50元」、「有沒有真的愛，看用不用心就知道了」。