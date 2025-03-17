新竹人勸Andy「做一事」全笑噴！過來人認證：真的會主持正義

▲Andy。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）

記者鄺郁庭／綜合報導

Andy近日上傳影片，控訴家寧一家人奪走他經營10年的頻道，讓他在分手後一無所有，遭遇讓眾多網友超心疼。就有網友建議Andy要跑一趟新竹，「去拜新竹城隍廟，新竹城隍廟廟是主張正義的，如果有官司也會有幫助」，貼文引發熱議。

有網友在Threads發文，「真的強烈建議Andy老師去拜新竹城隍廟」，因為新竹城隍廟是主張正義的，如果有官司也會有幫助。貼文瞬間引發熱議，許多人狂點頭，「新竹都城隍廟+新竹關帝廟（該廟關公拿關刀喔，還供奉了岳飛）都能主持正義，而且非常靈驗。（2間廟距離很近）」、「新竹城隍爺專打拍狼」、「真的要來新竹的城隍廟」、「對！拜城隍，夜審淑惠」、「很兇的建議。」

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▲許多人給新竹城隍廟五星好評。（圖／記者湯興漢攝）

另外，過去也曾有網友在Threads上直呼「城隍廟真的很靈驗」，幾年前妹妹和客人有官司，對方裝潢尾款不付就算了，還硬拗很多地方有問題，雙方打了很久官司，導致妹妹即使懷孕9個月，還是要因此跑法院出庭，結果最後卻有神奇展開，「我阿母到（台灣府）城隍廟找城隍爺訴苦，結果最後一次開庭，對方居然自己說溜嘴坦白。」

事實上，「新竹都城隍廟」在Google地標上評分相當高，7千多評論有高達4.4星數，網友紛紛給五星，「城隍爺辦事效率高，神威顯赫」、「做壞事的人不要隨意嘗試XD」、「從今往後城隍爺你就是我老大！」目前星數分別為、4.6顆星。