陸公布台4網軍頭目照片個資全曝光　正告台資通電軍：台獨是不歸路

▲ 大陸國安機關正告四名台灣網軍頭目，「台獨」是一條不歸路（圖已馬賽克處理）。（圖／翻攝 央視）

記者任以芳／北京報導

去年大陸國安部官網發布《起底「台獨」網軍「匿名者64」》文章，該文指稱台灣資通電軍自2017年6月成立以來，對大陸開展網絡攻擊滲透活動。今（17）日陸官媒《央視》釋出深入調查結果，用「四大網軍頭目」名稱公布4名參與策劃、指揮及實施台灣人，包括身份訊息、照片，甚至身分證字號全部曝光。

《央視》稍早發出快訊指出，「台灣資通電軍自2017年6月成立以來，便充當「台獨」分裂勢力的爪牙，無所不用其極地對大陸開展網絡攻擊滲透活動。國家安全機關堅定捍衛國家安全，堅決打擊台灣資通電軍網絡謀「獨」、網絡間諜活動，徹查幕後黑手，肅清危害隱患。」

該報導指出，針對對台灣資通電軍網路攻擊滲透活動，國家安全機關嚴密監測，深入調查，已鎖定多名參與策劃、指揮及實施人員的身份信息。林某書，男，資通電軍網路戰聯隊網絡環境研析中心負責人；蔡某宏，男，資通電軍網路戰聯隊網絡環境研析中心戰隊隊長；粘某帆，男，資通電軍網路戰聯隊網絡環境研析中心現役人員；王某銘，男，資通電軍網路戰聯隊網路環境研析中心現役人員。

▲大陸國安機關公布調查台灣資通電軍結果，釋出所有調查手法。（圖／翻攝 央視）

該報導表示，台灣資通電軍專門組建網路戰聯隊，並雇傭社會黑客、網安公司作為外協力量，執行民進黨下達的網路作戰指令，開展竊密、破壞、反宣活動。

報導進一步說，台灣資通電軍慣用的手段包括：滲透大陸水、電、氣、熱、通信、聯網攝像頭等關鍵訊息基礎設施；向大陸黨政軍企重點單位發送釣魚和反宣電子郵件；盜取網路直播平台、聯網電子顯示屏、IP網路對講廣播系統或門戶網站的登錄帳號密碼，獲取控制權後插播反宣音影片或張貼反宣圖片。

報導繼續舉證，台灣資通電軍潛伏在主流社交媒體平台，豢養大量「機器人」帳號，伺機散布虛假消息、操縱輿情走向，誤導大陸和台灣民眾認知，監控打壓台灣異見人士。自2023年起，又以「匿名者64」組織等名義，在網路社交媒體平台散布虛假消息，竭力為民進黨謀「獨」行徑張目。

大陸國安機關也發出訊息稱，正告「台獨」網軍頭目分子，「台獨」分裂活動是一條不歸路，國家安全機關堅決捍衛國家主權、安全、發展利益，將依據《關於依法懲治「台獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》有關規定，對「台獨」分裂勢力採取一切必要的懲治措施，依法終身追責。

大陸國安機關再次正告「台獨」網軍脅從人員，互聯網絕非法外之地，務必認清形勢，放棄「台獨」幻想，拒當「台獨」炮灰，停止分裂國家的網絡犯罪活動。

報導最後提醒並且公佈舉報熱線，內容稱「台獨」網軍慣常通過自動化漏洞掃描和密碼爆破工具，攻擊控制大陸計算機網路。國家安全機關提醒各類網路服務提供商、網站運營者，應落實網絡安全防範措施，強化供應鏈代碼和日誌審計，定期進行系統維護和升級，修復安全漏洞，提升密碼強度，降低網路攻擊和數據洩露風險隱患。

報導也呼籲廣大網民應注意保護個人隱私，定期更換各類信息平台、社交網站及電子郵箱帳號密碼，警惕互聯網虛假信息，避免被「台獨」網軍攻擊利用。