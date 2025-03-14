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張媽嗆狠話「家寧一旁沒講話」　Andy反應曝！網嘆：這男人哪裡找

▲▼（圖／翻攝自IG／眾量級、andy1994x）

▲Andy與家寧分手後，從頭到尾都沒有口出惡言。（圖／翻攝自IG／眾量級、andy1994x）

網搜小組／劉維榛報導

眾量級Andy指控，分手後被斷金源，連新頻道剪片都要跟友人借電腦，「因為我身上真的沒有錢！」面對10年努力都被奪走，他卻沒有埋怨過家寧，反而把矛頭指向張媽媽。對此，有網友心疼直呼，找男友要找像Andy這種對象，情緒穩定又會給驚喜，也沒對前任惡言相向，「這種男人哪裡找？」

一名網友在Threads心疼直呼，以後找男友要找像Andy這種的對象，情緒穩定、講話幽默逗趣，還會送禮物給驚喜，對家寧的貼心舉動，大家都有目共睹，重點是分手後，沒講過女方半句壞話，「這種男人哪裡找？」

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底下引來萬名網友熱議，「巨蟹男真的超級暖男」、「Andy特別暖的是，他還呼籲大家不要攻擊不知情的共同朋友」、「其實不是星座問題，是家教問題」、「分手後的這人品高度，說他PR99都算謙虛了」、「這種好男生都會愛上很瘋癲的女生」、「他現在單身」、「人生充滿希望了！原來現在還是有純愛戰士」、「絕種了」、「可是好人總是被人欺」、「媽媽真的把他教育得很好」。

事實上，Andy拍攝《10年了！227萬訂閱眾量級CROWD「原來不是我的？！」》影片中，他並無對家寧有任何怨言，其中默默提到「委託過家寧去跟張媽媽好好談，但每一次都沒有結果，至始至終，只想要了解我們的錢跑去哪裡了？」

Andy也表示，11月13日張媽媽當面對他講狠話，說他對公司沒有貢獻，且只佔公司25%股權，因此母女倆共同決議把他的董事職位移除。一番話讓Andy坦言非常難過，「因為家寧在旁邊完全沒有說任何一句話」，隨後就被張媽媽要求簽股權轉讓書。

今（14）日，家寧終於對外發聲，並列6點反駁，「針對王崇睿之存證信函，本公司依法回應，並對任何不實指控保留法律追訴權。」全文如下：

【群海娛樂股份有限公司聲明全文】

茲針對近日王崇睿（Andy）先生對本公司負責人曾淑惠女士及本公司旗下藝人張家寧女士之間的紛擾，群海娛樂股份有限公司特此聲明如下，以釐清事實，避免大眾誤解：

1.關於公司設立與薪資發放

王崇睿先生與張家寧女士於2016年共同經營「眾量級」頻道，後期雙方協議由本公司統籌管理，以確保「眾量級」頻道營運的專業性與與藝人演藝事業的穩定發展。

考量當時兩人年齡尚輕，且過去曾有投資失利經驗，加上演藝收入存在不確定性，曾淑惠女士為保障兩人基本生活，經兩人同意決定採取固定薪資制度，同時根據頻道及其他演藝工作的收益發放額外獎金，以兼顧財務穩定與長期發展。

2.關於王崇睿先生的薪資與財務結算

自2018年10月至2024年9月，王崇睿先生除每月固定薪資外，亦透過績效獎金及其他收益分配獲得相應報酬，與王先生之指控不符，金額差距甚大。本公司始終依據頻道營運狀況發放相關薪酬。此外，針對雙方分手後因財務作業延遲且王先生先委託律師發函給本公司，本公司慎重處理回應而未尚未結算完成的部分，本公司已於近日完成相關核對，尚待雙方協調確認。

另經內部檢視，本公司發現王先生於特定期間內，曾自行變更頻道收益分配至個人帳戶，相關情況應由王先生向大眾說明，以確保資訊透明。

3.關於頻道管理權

「眾量級」頻道及相關社群帳號（包含YouTube、Facebook、Instagram、TikTok等）由王崇睿先生與張家寧女士共同創立、團隊人員分工合作共同經營。然而，2024年10月後，公司發現YouTube頻道收益帳戶已遭變更至王先生帳戶，本公司自目前為止無法提取該收入，並無惡意剝奪王先生的帳號權限。

此外，目前「眾量級」TikTok帳號的註冊電話仍為王先生的個人手機號碼，導致本公司無法登入並管理該帳號，相關權限問題仍須與王先生進一步協調處理。

4.關於股權與董事職務

群海娛樂股份有限公司所有董監事改選，皆依相關法規定進行，且根據公司股東比例及當前營運狀況進行決策。此外，不論如何王先生目前仍為登記股東，期望王先生尊重公司營運實情，避免無端指控造成公司及全體股東難以回復的損害。

5.關於商標權及車輛所有權

本公司在2020年進行「眾量級」商標登記，當時因應王崇睿先生與張家寧女士雙方共同討論品牌發展與周邊商品（如帽子等）之商業規劃，基於保護品牌權益的考量進行註冊。然而，商標最初並未以公司名義註冊，而是以個人名義完成登記。本公司理解此舉可能引發誤解，日後雙方可協調商標權利歸屬。

針對參與拍片比賽所獲得的獎品車輛，王崇睿先生與張家寧女士雙方在實際看車後，並一起決定以額外補差價的方式更換其他車款，因此贈獎單位建議以個人名義辦理購買手續，當時便依此方式進行登記，實際上作為公務車使用。本公司已規劃未來將該車輛轉移至公司名下，納入公司資產管理，以確保資產運用的透明性與合規性。

6.關於法律程序

針對王崇睿之存證信函，本公司依法回應，並對任何不實指控保留法律追訴權。本公司對於不實指控及任何損害本公司聲譽之行為，將採取必要法律行動，以維護公司及全體股東之權益。

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