阿里山花季3／8登場　警方交通管制措施一次看

▲▼ 114年阿里山花季登場 嘉縣警局籲請賞花民眾配合交通管制措施 。（圖／嘉義縣警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

114年阿里山花季將自3月10日起展開至4月10日止，嘉義縣警察局將配合交通部公路局於台18線執行交通管制措施，警察局提醒，花季期間將吸引大量人、車潮上山賞花，請遊客配合相關交通疏運及管制措施，多利用非假日離峰時刻上山，或轉搭大眾運輸工具，以避免交通壅塞影響賞花行程，警方除加強台18線沿線交通疏導工作外，並將同時嚴加取締違規跨線超車、逆向行駛、違規停車等行為，以確保交通順暢安全。相關管制資訊如下：

▲114年阿里山花季登場大小車搭乘資訊 。（圖／嘉義縣警局提供）

一、交通管制日期及時段：花季開始前之週休二日(3月8日～3月9日)起連續4週之週休二日及清明節連續假期(4月3日～4月6日)實施交通管制，共計12天(3月8、9、15、16、22、23、29、30日及4月3、4、5、6日)，於6至11時實施交通管制。

二、搭乘遊覽車之團客，於管制時段內請先至台18線29K(過五虎寮橋)處購票入園，停等購票時，乘客請勿下車任意橫越道路，以免發生危險並阻礙交通。

三、散客請搭乘大眾運輸工具及轉乘接駁客運前往：

(一) 管制時段於台18線66K(湖底)處限制小客車上山，持相關證明文件(如通行證、工作證或住宿證等)及特殊情形(如婚喪喜慶等)者除外。

(二) 小型車請停放於台18線61K旁樂野服務區停車場或後方空地(計有停車格440格)，再轉乘接駁車上山。

▲114年阿里山花季疏運訊息 。（圖／嘉義縣警局提供）

詳細資訊可至交通部公路局-114年阿里山花季疏運專頁(網址：https://www.thb.gov.tw/News_Content_table.aspx?Create=1&n=388&state=6D29214EE76D5E0C&s=240283&ccms_cs=1&sms=13721)及農業部林業及自然保育署網站-114年阿里山花季專頁(網址：https://www.forest.gov.tw/ForestNews/0075516)查詢。

▲114年阿里山花季管制圖 。（圖／嘉義縣警局提供）