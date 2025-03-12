北市富德公墓清明掃墓將交管　警建議搭乘大眾運輸工具

▲3月下旬文山一警方將對轄區富德公墓周遭進行交通管制，以因應掃墓人潮。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

今年清明節掃墓期間，北市富德公墓交通管制時間從3月15、16、22、23、29、30日，以及4月3日至6日每日5時30分至17時，轄區文山一警分局將配合北市殯葬管理處在富德公墓周邊道路及主要路口實施交通管制，警方呼籲民眾注意交管訊息以免造成不便。

文山一警方表示：管制期間內，富德公墓周邊道路（包含木柵路5段43巷）僅准許機車、掃墓公車及持通行證車輛通行，禁止其他車輛進入。民眾如欲前往富德公墓掃墓，建議搭乘捷運文湖線及公車至捷運動物園站1號出口前或萬福橋東側、木柵機廠停車場出口，轉乘掃墓接駁公車至墓區。

警方呼籲，民眾掃墓須留意墓區周邊道路狹窄、及上述時段全天候實施交通管制，且捷運南環線施工，導致動物園停車場周邊道路縮減，停車空間有限。

警方建議掃墓民眾搭乘捷運、公車及掃墓專車等大眾運輸工具，以避免交通壅塞影響行程，另請留意收聽警察廣播電臺路況插播報導，並配合警、義交人員指揮疏導，確保掃墓行程順利。

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