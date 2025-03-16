九族薰衣草季將園區變身梵谷名畫世界　3／23將推梵谷Cosplay日

▲九族文化村「邂逅梵谷」薰衣草季緊接著櫻花祭後登場。（圖／九族文化村提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

櫻花季已接近尾聲，九族文化村接力推出「紫戀薰衣草」，並以全新主題「邂逅梵谷」，將世界名畫與歐式庭園花海結合，邀請遊客參加藝術與大自然交織的奇幻之旅。

九族指出，今年「紫戀薰衣草」活動在水沙連歐洲花園打造主題花圃，以大片薰衣草搭配各式春季花卉融合成畫作，同時整個園區還融入梵谷經典畫作元素，包括《向日葵》、《鳶尾花》、《星空》、《盛開的杏花》、《夜晚露天咖啡座》等；西班牙海岸3樓藝廊也規劃成梵谷主題展區，高第風格的建築加上梵谷風格精心布置，讓遊客能「走進畫中」，拍出藝術感十足的美照。

九族文化村經理黃瑞奇表示，廣受歡迎的水沙連小火車也全面升級為「梵谷列車」，以來自英國的電動蒸汽火車、車頭車廂採復古造型，加上仿真蒸氣音效與向日葵布置，完美融入梵谷風格，現在更可直接在歐洲花園樓梯左側的新月台搭乘、輕鬆繞行紫戀薰衣草花園一圈，直達花園車站；歐洲花園也新增多個拍照熱點，包括向日葵鳥籠、花藝電話亭、鳶尾花及星空樓梯等，十字走道區另新增歐式洋傘和座椅，讓遊客可優雅地享受午茶時光、沉浸濃濃歐洲風情中。

「紫戀三月音樂會」系列活動則在本週末登場，昨天首場邀請wassa foli台中非洲鼓樂團，於西班牙海岸和歐洲花園帶來充滿活力的演出，接下來每週都有不同風格的音樂團體接力登場；今天安排有趣的「紫色情人節」快閃及「新娘背競賽」活動，讓情侶們穿上紫色情侶裝來打卡互動；挑戰原住民「背新娘」趣味競賽，3月23日將推出「梵谷Cosplay日」，邀請Coser們發揮創意，變身梵谷或相關角色，參加變裝競賽，還能拿豐富獎品。