九族櫻花祭慶25週年　再邀台日歌姬許景淳、飛鳥奉美歌詠雪櫻

▲九族櫻花祭25週年紀念盛典開幕，邀請台日歌姬許景淳（右二）、飛鳥奉美（右）共同代言。（圖／九族文化村提供）

記者高堂堯／南投報導

九族文化村的櫻花已於春節過後陸續綻放，年度櫻花祭活動今年邁入第25週年，紀念慶祝儀式於今天登場，並再度邀請到日本演歌女王飛鳥奉美與台灣金曲歌后許景淳擔任「九族櫻花/台灣雪櫻推廣大使」，用音樂與文化交流方式揭幕，並為九族獨家引進的台灣雪櫻新品種用音樂與詩歌詠唱，也向遊客推薦此種象徵台日友好的白色櫻花。

九族櫻花祭25週年紀念式由九族董事長張協勝和日月潭國家風景區管理處副處長湯維堯、南投縣觀光處長陳志賢，以及日月潭觀光圈產業聯盟盟主李吉田聯合主持，宣布今年的系列活動開跑；飛鳥奉美以渾厚動人的歌聲詠唱，讓整片櫻花林彷彿變成日本電影場景；許景淳則帶來櫻花祭主題曲《櫻花開幸福來》和《玫瑰人生》，天籟嗓音與飄落的雪櫻交織出夢幻氛圍。

同場還由台灣青年舞團再度演出專為九族櫻花編舞創作的《山櫻花之舞》，與台日兩位歌姬同台，舞動櫻花飛舞意象，活動最後在兩位歌姬親手為櫻花樹上插上詠櫻俳句詩牌，與會來賓寫上祈福與讚美櫻花的會碼牌，掛在櫻花樹上後，氣氛達到最高潮；現場吸引眾多遊客，也有許多粉絲特地趕來一睹台日兩位歌姬獻唱，並表示：「站在櫻花樹下聽歌，真的像是走進偶像劇場景，太浪漫了！」

張協勝表示，九族櫻花祭論歷史、參與人數和投資金額都已是台灣最大的賞櫻盛會，也讓該活動成為日本認證的海外唯一賞櫻名所；今年逢25週年，加上新品種「台灣雪櫻」邁入青壯盛開期，因此特別邀請台日兩位與九族櫻花祭極具淵源的嘉賓前來慶祝、擔任雪櫻推廣大使，增添文化深度與藝術氛圍。

九族經理黃瑞奇介紹，飛鳥奉美是日本正統演歌的藝能女王，本身熱愛台灣、從2015年起陸續擔任過九族櫻花和南投縣觀光大使、彰化縣觀光大使，向日本推廣，其專輯也一直被指定為九族櫻花祭的專屬節慶歌曲，許景淳也在2006年擔任過九族櫻花祭代言人，並寫下主題曲《櫻花開幸福來》；台灣雪櫻移入九族種植已經八年，正值英姿煥發、風華之年，今年花況看似即將要大爆發，因此特別舉辦一系列活動加以推廣。

黃瑞奇提醒，園區種植的六種櫻花已開始接力綻放，九族櫻花祭25週年系列活動場場精彩：飛鳥奉美明(9)日將率日本太鼓和yosakoi舞者，與台灣青年舞團的台灣大鼓、台灣上介水的踩街舞蹈進行「台日鼓樂對決」，以及舞蹈聯合踩街表演，可上九族官網的櫻花祭活動網頁（https://www.nine.com.tw/page/activity/index.aspx?kind=33）查詢詳細內容，也可購買九族花季票卡，於4月6日前每天不限次數入園賞花。