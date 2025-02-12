九族櫻花茶會2／14西洋情人節登場　邀情侶賞雪櫻為愛加溫

記者高堂堯／南投報導

2月14日西洋情人節將屆，九族文化村邀請魚池鄉公所、日月潭茶文化推廣協會合作舉辦「白色戀人」櫻花茶會，由協會茶師在雪櫻樹林下設置25席精緻茶席，邀請遊客免費入席，一起聊天、品嘗在地好茶，賞櫻也「賞雪」。

▲九族文化村將於2月14日西洋情人節舉辦「白色戀人」櫻花茶會。（圖／九族文化村提供，下同）

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南投縣長許淑華早前也親至九族文化村賞櫻，盛讚九族櫻花祭美麗熱鬧，並對台灣雪櫻重瓣白色櫻花，也邀請遊客來南投賞櫻。

九族文化村經理黃瑞奇表示，九族櫻花祭今年是第25回舉辦，有相當於四分之一個世紀歷史，也是推動台灣賞櫻文化與風氣的先驅，論歷年吸引的賞櫻客數、投入規模投資，皆已是台灣最大的賞櫻盛會；而台灣雪櫻是重瓣的八重櫻，因花型碩大、花色如雪浪漫，盛開於西洋情人節，因此又有「白色戀人」之稱，也農委會的農業專家花很多時間培育出的新品種，因為有申請新品種專利，由九族文化村獨家引進，因此只九族文化村才看得到。

而九族櫻花茶會從一開始的輕量茶席，到後來擴大茶會、泡茶奉客，也隨台灣茶藝、茶席風氣吹起流行風，已成為九族櫻花祭和台灣各地賞櫻活動的熱門主題之一；當天席間還將安排日本三味線音樂演奏，配合情境，演奏情人節音樂，滿足爺客眼、口、耳、鼻和心境五感的體驗，九族歡迎遊客與情人一起來盛開中的「白色戀人」台灣雪櫻樹下「增上緣」，以櫻花與茶香為愛加溫。