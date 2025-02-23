九族櫻花祭邀咖啡茶農與詩人畫家對話　最佳賞櫻期延續至3月上旬

▲九族文化村「櫻花咖啡茶與文學藝術的對話」活動日前登場，畫壇大師蔡友首次造訪。（圖／九族文化村提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

被譽為台灣最大賞櫻盛會的九族櫻花祭持續進行中，日前舉辦「櫻花咖啡茶與文學藝術的對話」活動，作為平台邀請在地多位咖啡、紅茶農與台灣當代詩人和畫家，進行一場花下浪漫的對話。

九族文化村企劃部經理黃瑞奇表示，九族櫻花祭至今年邁入第25屆，累計接待了近一千萬的賞櫻客，歷久不衰的原因除了絕佳的櫻花資源、取得日本賞櫻名所認證，更結合台灣本土的藝術、文學、餐飲茶酒文化，塑造獨特賞櫻文化，陸續將櫻花茶會的花下品茗，與在地產業連結融入文學與藝術的精緻賞櫻風氣加以發揚光大，讓地方資源和詩歌融合，成為賞櫻的另類風景。

▲▼詩人路寒袖表示驚艷九族櫻花的美麗，詩人李長青連續10年參與。





「櫻花咖啡茶與文學藝術的對話」活動在22日下午登場，參與詩人包括李長青、路寒袖、田運良、張台瓊、陳潔民和大可，音樂作曲家洪秀錦也和編舞家鄧桂複一起演唱鄧相揚的詩歌作品，也邀請在地的百大青農高郁淳和咖啡產銷班長吳永欽2位咖啡茶農，畫家則有蔡友、陳光明、沈揮勝；先由茶師陳錦昌泡魚池紅茶，高郁淳、吳永欽沖泡魚池咖啡給詩人品賞，同時也將濃淡有致的咖啡和紅茶茶湯，提供給畫家作為顏料，在茶席的桌巾上作畫。

詩人們也輪流上陣，分享每人特別為本次活動創作的詩篇，或歌或演或朗讀，之後隨筆擷取一句經典詩句題在桌巾上；眾人也在盛開的櫻花樹見證下，共筆完成一件春天櫻花祭僅有的共同創作。

九族提醒，每年最受歡迎的櫻花茶會第二場大典也將在三月七日展開，搭配小農市集、美食屋台和最令人驚豔的台灣第一夜櫻、夜舞祭火舞表演，在三月上旬之前都會是最佳賞櫻期。