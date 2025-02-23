　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

九族櫻花祭邀咖啡茶農與詩人畫家對話　最佳賞櫻期延續至3月上旬

▲九族文化村「櫻花咖啡茶與文學藝術的對話」活動日前登場。（圖／九族文化村提供，下同）

▲九族文化村「櫻花咖啡茶與文學藝術的對話」活動日前登場，畫壇大師蔡友首次造訪。（圖／九族文化村提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

被譽為台灣最大賞櫻盛會的九族櫻花祭持續進行中，日前舉辦「櫻花咖啡茶與文學藝術的對話」活動，作為平台邀請在地多位咖啡、紅茶農與台灣當代詩人和畫家，進行一場花下浪漫的對話。

九族文化村企劃部經理黃瑞奇表示，九族櫻花祭至今年邁入第25屆，累計接待了近一千萬的賞櫻客，歷久不衰的原因除了絕佳的櫻花資源、取得日本賞櫻名所認證，更結合台灣本土的藝術、文學、餐飲茶酒文化，塑造獨特賞櫻文化，陸續將櫻花茶會的花下品茗，與在地產業連結融入文學與藝術的精緻賞櫻風氣加以發揚光大，讓地方資源和詩歌融合，成為賞櫻的另類風景。

▲詩人路寒袖表示驚艷九族的櫻花這麼美麗，畫壇大師蔡友首次造訪櫻花祭欣逢盛會。（圖／九族文化村提供）

▲▼詩人路寒袖表示驚艷九族櫻花的美麗，詩人李長青連續10年參與。

▲九族文化村「櫻花咖啡茶與文學藝術的對話」活動日前登場。（圖／九族文化村提供）

「櫻花咖啡茶與文學藝術的對話」活動在22日下午登場，參與詩人包括李長青、路寒袖、田運良、張台瓊、陳潔民和大可，音樂作曲家洪秀錦也和編舞家鄧桂複一起演唱鄧相揚的詩歌作品，也邀請在地的百大青農高郁淳和咖啡產銷班長吳永欽2位咖啡茶農，畫家則有蔡友、陳光明、沈揮勝；先由茶師陳錦昌泡魚池紅茶，高郁淳、吳永欽沖泡魚池咖啡給詩人品賞，同時也將濃淡有致的咖啡和紅茶茶湯，提供給畫家作為顏料，在茶席的桌巾上作畫。

▲九族文化村「櫻花咖啡茶與文學藝術的對話」活動日前登場。（圖／九族文化村提供）

▲九族文化村「櫻花咖啡茶與文學藝術的對話」活動日前登場。（圖／九族文化村提供）

詩人們也輪流上陣，分享每人特別為本次活動創作的詩篇，或歌或演或朗讀，之後隨筆擷取一句經典詩句題在桌巾上；眾人也在盛開的櫻花樹見證下，共筆完成一件春天櫻花祭僅有的共同創作。

九族提醒，每年最受歡迎的櫻花茶會第二場大典也將在三月七日展開，搭配小農市集、美食屋台和最令人驚豔的台灣第一夜櫻、夜舞祭火舞表演，在三月上旬之前都會是最佳賞櫻期。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
低溫還沒探底　最凍時間點出爐
3萬球迷前練投　李東洺：很多人在看很可怕
快訊／磁吸行充爆炸！亞果元素發聲明了
曾智希公開最新婚紗照「看不到新郎正臉」
敖犬辣妻曝憂鬱症紀錄「暴瘦剩36.6kg」　心疼老公睡客廳
快訊／台中議員嚴重車禍！　父傷重不治

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

九族櫻花祭邀咖啡茶農與詩人畫家對話　最佳賞櫻期延續至3月上旬

台東「歲時祭儀 報訊記者會」北車登場　饒慶鈴邀民眾共迎豐年祭

林聰明沙鍋魚頭二代店推鍋品　大雅路美食商圈吃的到

台東增設3處營養推廣中心　營養師深入社區提供服務

台南做工行善團接力修繕　馬不停蹄助弱勢家庭

身心障礙者權利公約巡迴劇場反響熱烈　黃偉哲落實身心障礙者權益

天靈慈善會助弱勢家庭安心過冬　黃偉哲籲讓愛傳遞不間斷

打開家門讓愛住進來！花蓮招募寄養家庭　提高照養費用

加拿大參議員訪團拜會南市府　黃偉哲盼與民主盟友齊心守護台灣

安倍昭惠夫人盛讚台南芒果好吃　黃偉哲:台日情誼像芒果一樣甜

【早餐店烏龍】點吐司厚片→3層薄片：確定不是在整我？

戴佩妮唱完〈你要的愛〉雙手合十懷念大S...

宋羽葤控小優造謠「胡瓜送車當靠山」　公開對質音檔：流言源頭就是妳！

驚！「磁吸行充」突爆炸...　桃園正妹臉燙傷、衣服炸出洞

給哥哥載到台北竟跳表計費 妹妹傻眼：你好浮誇

宋羽葤公開對質小優音檔　「謠言的源頭就是妳！」

火鍋店店員端超音波照給驚喜！爸媽得知女兒懷孕哭了

快速道路遇臨檢！車門一開「炸出6猴」跳護欄狂奔

女替身演員危險畫面曝　《漂白》遭轟出面聲明

謝金燕秀美腿跳「肯恰那」 喊：50歲正是拚的年紀！

九族櫻花祭邀咖啡茶農與詩人畫家對話　最佳賞櫻期延續至3月上旬

台東「歲時祭儀 報訊記者會」北車登場　饒慶鈴邀民眾共迎豐年祭

林聰明沙鍋魚頭二代店推鍋品　大雅路美食商圈吃的到

台東增設3處營養推廣中心　營養師深入社區提供服務

台南做工行善團接力修繕　馬不停蹄助弱勢家庭

身心障礙者權利公約巡迴劇場反響熱烈　黃偉哲落實身心障礙者權益

天靈慈善會助弱勢家庭安心過冬　黃偉哲籲讓愛傳遞不間斷

打開家門讓愛住進來！花蓮招募寄養家庭　提高照養費用

加拿大參議員訪團拜會南市府　黃偉哲盼與民主盟友齊心守護台灣

安倍昭惠夫人盛讚台南芒果好吃　黃偉哲:台日情誼像芒果一樣甜

呂彥青速度「再調整」　看徐翔聖投球有「日本味」

緊急登板解鎖3萬球迷前練投　李東洺：很多人在看很可怕

5台灣人獲救！　柬埔寨泰國「打擊詐騙據點」救出215人

蔡正元轟白宮前副顧問：白色騙子　來台吹牛騙錢、當台灣人盤仔

亞果元素回應了！同型號「磁吸行充」去年已完售：建議先暫停使用

台人結帳1行為被制止！日本店員怨「又是台人素質」他愣：有嗎

揪賴清德綠委烤肉趴「兩大護法」蹊蹺　凌濤嗆：讓你們都巴比Q

地面師猖獗！嘉義婦拿不動產抵押借貸千萬　警+地政聯手踢爆

61歲大咖歐吉桑來台騎車！「招牌西瓜帽+歐都邁」現身路邊　粉絲看傻

曾智希公開最新婚紗照「看不到新郎正臉」　陳志強寵妻宣言閃爆！

女替身演員危險畫面曝　《漂白》遭轟出面聲明

地方熱門新聞

中橫便道落石砸電纜線引火災

安倍昭惠夫人盛讚台南芒果好吃

桃園百歲鄰長江呂鑾退休　祝福場面好溫馨

加拿大參議員訪團拜會南市府黃偉哲盼盟友齊心守護台灣

台南做工行善團接力修繕助弱勢家庭

新北首例里長罷免案未過　林富萬謝里民

林聰明沙鍋魚頭二代店推鍋品　大雅路美食商圈吃的到

天靈慈善會助弱勢家庭安心過冬

身心障礙者權利公約巡迴劇場反響熱烈

港務公司今年招考228人　起薪最高5.6萬

嘉縣特搜隊與四大醫護模擬操演　展現專業能力

桃園北區青年活動中心桃漾館開幕　救國團營運

台東縣府攜手公所　強化在地公務人才專業職能

台南市區旅店發生火警員工啟動自衛消防編組成功滅火

更多熱門

相關新聞

台灣唯一入選！Rufous獲百大咖啡館殊榮

台灣唯一入選！Rufous獲百大咖啡館殊榮

首屆世界百大咖啡館評選結果17日在西班牙馬德里2025年咖啡展公布，Rufous Coffee Roasters為台灣唯一入榜的咖啡館，獲得第85名。

最激咖啡戰場　崇德十字路口4角店擠3品牌

最激咖啡戰場　崇德十字路口4角店擠3品牌

台灣最大賞櫻盛會　小龍女帶路攻略九族

台灣最大賞櫻盛會　小龍女帶路攻略九族

7年級女生斜槓經營咖啡工作室開心分享開創副業歷程

7年級女生斜槓經營咖啡工作室開心分享開創副業歷程

咖啡怎麼喝才對？喝錯傷身又增胖

咖啡怎麼喝才對？喝錯傷身又增胖

關鍵字：

九族文化村櫻花祭咖啡文學藝術

讀者迴響

熱門新聞

街頭藝人竟是微軟前副總　2億股票變廢紙

磁吸行動電源忽爆炸！她點出「品牌」

西班牙9比1南非　中華隊爭經典賽門票靠自己

「做到一半軟掉」　醫：很常見！大家不好意思講而已

她被3屁孩闖門性侵　身旁男友救不了

急診醫學會：急診壅塞已達前所未有嚴重

Rosé正式退出K-POP界！「韓娛22年第一人」

網紅饅頭媽遭控賣假包「發聲提2補償方案」！

李宗賢重要2分砲！一情況失分率將決定命運

尼加拉瓜隊宣布對台灣先發投手換人了

快訊／10級強風要來了　今變天「下最大」地區曝

超商咖啡「買1送1、買2送2」齊發

高雄豬腳店停業竟惹到綠粉！486：廢物倒了最好

不用量體重！「4徵兆中2」＝脂肪燃燒中　醫：放屁變多了

她一直聞到腳臭味！醫拖出「發霉老屎塊」擺滿桌：塞爆了

更多

最夯影音

更多

【早餐店烏龍】點吐司厚片→3層薄片：確定不是在整我？

戴佩妮唱完〈你要的愛〉雙手合十懷念大S...

宋羽葤控小優造謠「胡瓜送車當靠山」　公開對質音檔：流言源頭就是妳！

驚！「磁吸行充」突爆炸...　桃園正妹臉燙傷、衣服炸出洞

給哥哥載到台北竟跳表計費 妹妹傻眼：你好浮誇

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面