打造社區新力量！台東首創「社區專業經理人」培訓計畫起跑

▲台東首創「社區專業經理人」培訓計畫。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府於15日正式啟動第七屆「社區專業經理人」培訓計畫，並邀請學姐分享寶貴經驗，呼籲年輕人積極參與社區服務，共同打造更美好的家園。

台東縣政府為了提升社區營造能力，推出的「社區專業經理人」培訓計畫，迎來第七屆的開訓典禮。這項創新計畫旨在培養具備專業知識與技能的社區經營人才，為社區的永續發展提供動力。今天的開訓儀式上，不僅有學員們的熱情參與，還特別邀請了幾位往屆學姐回來分享她們的成長故事，並鼓勵在場的學員們踴躍投入社會公益，為社區貢獻力量。

台東大學教授劉麗娟在致詞時提到，學員們雖然來自不同的背景，但最終目標是一致的，那就是把所學的知識和技能帶回到自己所在的社區，讓社區更具活力和自主性。她強調，「事貴眾知行」的理念，是學習的終極目的，讓每一位學員都能在課堂外實現理論與實踐的結合。

截至目前，這項培訓計畫已成功培養了99位社區專業經理人，他們不僅在社區經營上取得了顯著成果，還能夠運用所學為社區撰寫計畫書，協助地方發展。在開訓典禮上，曾經參與過多屆培訓的學姐也回顧了自己的學習經歷，並透露自己在報名課程前，常常在撰寫計畫時無法抓住重點，直到參加了「社區專業經理人」的培訓後，才真正掌握了社區發展的技巧與方法。

台東縣長饒慶鈴在開訓儀式中指出，隨著社會福利需求的增加，如何培養具備專業素養的社區經營人才，已成為當前社會福利政策的重要課題。縣政府希望透過這樣的培訓計畫，提升社區的自主能力，並進一步推動地方繁榮，實現共同發展的美好願景。

社會處長陳淑蘭表示，這項培訓計畫的學員來自各行各業，包括社區發展協會的幹部、鄉鎮市公所的社區業務承辦人員以及非政府組織（NGO）的工作人員等。課程內容涵蓋了社區營造、社會福利政策、媒體行銷等多個領域，幫助學員深入了解社區需求，並學會如何創新社區服務模式。

台東縣政府除了致力於培育社區專業經理人，還積極推動福利社區化，關注老年人、婦女、兒童及身心障礙者等弱勢群體。未來，縣政府將進一步擴大資源共享，並與各界合作，為社區發展注入更多活力。今年，台東大學將承擔「社區培力育成中心」的工作，提供更即時且全面的社區輔導，協助地方社區與公部門攜手共建更加繁榮的社會。