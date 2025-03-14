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東警推動校園安全體檢　確保學子安心學習

▲台東警方化身「校安風水師」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東警方化身「校安風水師」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

校園安全是社會關注的重要議題，台東縣警察局為強化學校環境安全，推動「校園環境安全總體檢」計畫，藉由環境設計預防犯罪的理念，讓學生能夠在安全無虞的環境中學習。「校安風水師」團隊由警方主動出擊，深入各級學校，全面檢視安全設施，確保校園環境的安全性。

隨著113學年度第2學期開學，台東縣警察局依照計畫，由少年警察隊、分局偵查隊及各分駐（派出）所員警組成「校安風水師」團隊，分區前往各級學校進行訪視聯繫，並全面檢查校園內監視系統鏡頭、照明設備等安全設施，確保其運作良好。此外，警方與學校代表共同召開座談會，針對檢測結果及當地治安狀況進行討論，凝聚共識，致力於打造安全的通學環境。

台東縣警察局表示，除了持續派員執行校園環境安全檢測、訪視聯繫及召開座談會，還規劃校外賃居處所安全訪視、校園法治教育宣導（反毒、反詐騙）及建立學校周邊治安熱點圖。此外，為防範不良組織滲透校園，警方將學生易聚集的熱點列入巡邏範圍，並結合民力擴大巡查密度，降低學生暴露於犯罪風險的機率。

警方強調，透過與學校、社區及家長的緊密合作，可有效遏止違法行為，共同建構安全健康的校園環境。未來，台東縣警察局將持續強化校園安全維護措施，透過橫向與縱向的聯繫機制，不僅提升學生的自我保護能力，還能即時應對各種治安需求，確保學生能夠在安全的環境中學習成長，讓家長安心、學子放心。

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