星巴克熱飲「杯蓋沒蓋緊」害外送員燙傷！　法院判賠16.6億元

▲加州陪審團裁定星巴克須賠5000萬美元，而星巴克決定提出上訴。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國加州陪審團14日裁定，連鎖咖啡集團星巴克（Starbucks）須支付5000萬美元（約新台幣16.6億元）給一名因「熱飲杯蓋未妥善固定」而嚴重燙傷的外送司機。

CNN報導指出，根據2020年提交至加州高等法院（California Superior Court）的訴訟，外送司機賈西亞（Michael Garcia）在洛杉磯某家星巴克的得來速（drive-through）取餐時，熱飲意外翻倒，導致他「嚴重燙傷、生殖器官毀損，並遭受嚴重神經損傷」。

賈西亞指控星巴克未盡安全義務，未妥善固定熱飲杯蓋，導致這場悲劇發生。

他的律師派克（Michael Parker）表示，當時他的當事人取走3杯飲料，其中一杯熱飲未完全放入飲料架中。當店員遞交訂單時，該杯飲料從容器中滑落，直接灑在賈西亞身上，導致他受傷。

根據法庭記錄，賈西亞因這起事故遭受極大痛苦，包括身體疼痛、精神折磨、生活樂趣喪失、羞辱、不便、悲傷、毀容、身體功能受損、焦慮及情緒困擾等。

對於這項判決，星巴克表示將提出上訴。

「我們對賈西亞先生的遭遇深感同情，但我們不同意陪審團認定公司需負責的決定，並認為賠償金額過高。」星巴克發言人在聲明中表示，「我們始終致力於維持最高安全標準，包括熱飲的處理方式。」

這起案件讓外界聯想到1994年麥當勞（McDonald’s）著名的熱咖啡燙傷案。當時，一名女性顧客莉貝克（Stella Liebeck）因熱咖啡翻倒在腿上，導致三度燙傷，最初獲判近300萬美元（約新台幣9975億元）賠償，最終判決麥當勞須賠償64萬美元（約新台幣2128萬元）。