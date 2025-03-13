陸配網紅何時要離境？　移民署：審酌家庭團聚、子女權益後做處置

▲陸配「亞亞在台灣」因鼓吹武統被遣返。（圖／翻攝亞亞在台灣YouTube）



記者陳家祥／台北報導

陸配網紅「亞亞在台灣」發表武統言論影片遭檢舉，移民署認定違反兩岸條例及相關規定，廢止其在台依親居留許可。針對劉女何時會被限制離境等，移民署簡任視察李俊吉表示，考量劉女依親身份、且與台籍配偶育有親生子女，目前正在審酌家庭團聚還有子女權益等因素綜合考量，才會做後續適當處置。

劉姓中國籍配偶嫁來台灣後，近日與女兒錄製統戰影片宣揚「兩岸統一」、「台灣是中國不可分割的一部分」等，影片還提到「希望四川艦成軍第一功就是收復台灣」、「（台灣）對抗大陸自不量力」等，遭民眾檢舉告發統戰言論，遭廢止其在台依親居留許可。

移民署簡任視察李俊吉說，有關該名劉姓中國大陸配偶行為的處分依據部分，考量她透過網路頻繁發佈多部影片，有公然鼓吹武統的言論，經通知其陳述意見，也依照相關的調查事證足認有危害國家安全或社會安定。

李俊吉指出，內政部是依「大陸地區人民在台灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法」第14條第1項第4款等規定，由於目前是依親居留身份，因此是廢止依親居留許可，並管制5年內不得申請依親居留。

至於劉女多久期限內離境、以及後續處置？李俊吉表示，該名中國大陸配偶目前是依親居留身份，她的配偶本來就是國人，也共同育有親生子女，所以有關後續出境的部分，目前正在審酌家庭團聚還有子女權益等因素綜合考量，才會做後續適當處置。

陸委會法政處副處長董玉芸則補充，有關陸配網紅因為涉及武統言論被廢止依親居留許可部分，因為內政部是依法調查事實之後，依法律做出正確懲處，陸委會都表示尊重。