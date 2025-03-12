▲針對新莊行政院園區卡關3年一事，內政部國土署喊話新北，儘速補件說明。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

為整合行政機關並強化服務機能，新北市政府推動新莊行政園區計畫，於2021年通過市都委會審議後提報中央審議，不過送案至今逾3年中央尚未排審。對此，內政部國土署今（12日）表示，去年已公開呼籲新北市府依專案小組會議提供資料，但截至目前為止尚未收到；另外，國土署也呼籲市府應釐清容積率提高一倍以上、公共設施用地變更開發的公益性、必要性。

內政部國土管理署今嚴正澄清，自110年以來，中央已召開5次專案小組會議；113年11月也透過新聞稿公開呼籲新北市政府應就委員意見儘速提供資料。但截至目前為止，尚未收到具體補充資料，市府應依專案小組委員意見儘速補正後，內政部都委會將再續行審議。

此外，內政部次長董建宏昨拜會侯友宜市長時，對於本案也再次說明請市府應盡速依委員意見修正送件，以確保審議順利推進。

國土署指出，本案涉及將機關用地變更為行政園區專用區，並引進開放多元複合使用，除辦公、社福空間外，也新增商業及住宅使用；同時，容積率從300%大幅提升至800%。

國土署表示，專案小組委員為求審慎及釐清相關法令，要求新北市府就「公地公用原則、容積率提高一倍以上、公共設施用地變更開發之公益性、必要性及都市環境容受力之衝擊」等課題具體回應。

國土署重申，新北市政府應積極釐清計畫內容並盡速送件，避免延宕在地發展、影響市民權益。